Kralj Charles se po prvi put oglasio o skandalu povezanom s Epsteinom

Kralj Charles prvi se put oglasio o skandalu povezanom s Epsteinom, poručivši da je Buckinghamska palača spremna surađivati s policijom dok razmatra navode protiv Andrewa Mountbatten-Windsora.
„Kralj je jasno dao do znanja, riječima i presedanskim potezima, svoju duboku zabrinutost zbog optužbi koje i dalje izlaze na vidjelo u vezi s ponašanjem gospodina Mountbatten-Windsora”, izjavio je glasnogovornik Palače, prenosi BBC.
„Iako su konkretne tvrdnje stvar na koju treba odgovoriti gospodin Mountbatten-Windsor, ako nam se obrati policija Thames Valley, spremni smo im pružiti potporu, kao što biste i očekivali”, dodao je.
To dolazi nakon što je policija Thames Valley potvrdila da procjenjuje postoje li osnove za pokretanje istrage povodom prijave antimonarhističke skupine Republic, koja je Mountbatten-Windsora prijavila zbog sumnje na zlouporabu položaja u javnoj službi i kršenje službene tajne.
E-mailovi koje je objavilo američko Ministarstvo pravosuđa sugeriraju da je bivši princ Andrew dijelio povjerljive informacije s Jeffreyjem Epsteinom dok je 2010. i 2011. obnašao dužnost britanskog trgovinskog izaslanika.
Najnoviji dokumenti vezani uz Epsteina pokazuju da je Andrew Epsteinu prosljeđivao službena izvješća s posjeta Singapuru, Hong Kongu i Vijetnamu.
Također su sadržavali detalje o investicijskim prilikama u Afganistanu, opisane kao „povjerljive”, koje su također bile proslijeđene Epsteinu.
U priopćenju Buckinghamske palače navodi se da su „misli i suosjećanje Kralja i Kraljice bili, i ostaju, uz žrtve svih oblika zlostavljanja”.
To slijedi nakon ranije izjave glasnogovornika Princa i Princeze od Walesa, koji su rekli da su „duboko zabrinuti” najnovijim otkrićima o Epsteinu.
