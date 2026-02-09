Oglas

Kralj Charles se po prvi put oglasio o skandalu povezanom s Epsteinom

N1 Info
09. velj. 2026. 20:04
Kralj Charles prvi se put oglasio o skandalu povezanom s Epsteinom, poručivši da je Buckinghamska palača spremna surađivati s policijom dok razmatra navode protiv Andrewa Mountbatten-Windsora.

„Kralj je jasno dao do znanja, riječima i presedanskim potezima, svoju duboku zabrinutost zbog optužbi koje i dalje izlaze na vidjelo u vezi s ponašanjem gospodina Mountbatten-Windsora”, izjavio je glasnogovornik Palače, prenosi BBC.

„Iako su konkretne tvrdnje stvar na koju treba odgovoriti gospodin Mountbatten-Windsor, ako nam se obrati policija Thames Valley, spremni smo im pružiti potporu, kao što biste i očekivali”, dodao je.

To dolazi nakon što je policija Thames Valley potvrdila da procjenjuje postoje li osnove za pokretanje istrage povodom prijave antimonarhističke skupine Republic, koja je Mountbatten-Windsora prijavila zbog sumnje na zlouporabu položaja u javnoj službi i kršenje službene tajne.

E-mailovi koje je objavilo američko Ministarstvo pravosuđa sugeriraju da je bivši princ Andrew dijelio povjerljive informacije s Jeffreyjem Epsteinom dok je 2010. i 2011. obnašao dužnost britanskog trgovinskog izaslanika.

Najnoviji dokumenti vezani uz Epsteina pokazuju da je Andrew Epsteinu prosljeđivao službena izvješća s posjeta Singapuru, Hong Kongu i Vijetnamu.

Također su sadržavali detalje o investicijskim prilikama u Afganistanu, opisane kao „povjerljive”, koje su također bile proslijeđene Epsteinu.

U priopćenju Buckinghamske palače navodi se da su „misli i suosjećanje Kralja i Kraljice bili, i ostaju, uz žrtve svih oblika zlostavljanja”.

To slijedi nakon ranije izjave glasnogovornika Princa i Princeze od Walesa, koji su rekli da su „duboko zabrinuti” najnovijim otkrićima o Epsteinu.

Buckinghamska palača Princ Andrew andrew mountbatten-windsor epsteinovi dokumenti jeffrey epstein kralj charles

