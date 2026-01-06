Zelenski imenovao bivšu zamjenicu kanadskog premijera ekonomskom savjetnicom

Njezin odlazak s mjesta zastupnice znači da kanadski premijer Mark Carney mora raspisati izvanredne izbore kako bi je zamijenio. Iako vladajućim liberalima trenutno nedostaje jedno mjesto za većinu u izabranom domu Donjeg doma, 'preživjeli' su ključno glasovanje o povjerenju u studenom uz pomoć oporbenih stranaka. Ankete pokazuju da bi liberali koji su pobijedili na izborima prošlog travnja najvjerojatnije zadržali vlast da se sada održi još jedno glasovanje.