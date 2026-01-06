Zelenski imenovao bivšu zamjenicu kanadskog premijera ekonomskom savjetnicom

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u ponedjeljak da je imenovao bivšu zamjenicu kanadskog premijera Chrystiju Freeland svojom savjetnicom za ekonomski razvoj, navodeći njezino iskustvo u privlačenju ulaganja.
"Ukrajina treba ojačati unutarnju otpornost zbog oporavka, ako diplomacija što brže donese rezultate, i zbog jačanja obrane, ako zbog kašnjenja naših partnera bude potrebno više vremena da se ovaj rat okonča", napisao je Zelenski na mreži X.
Freeland ima ukrajinsko podrijetlo, a zamjenica kanadskog premijera bila je između 2019. i 2024., kao i među vodećim međunarodnim zagovornicima slanja pomoći Kijevu. Još uvijek je zastupnica u nacionalnom parlamentu, ali je rekla da će se povući u nadolazećim tjednima i napustiti ulogu posebne izaslanice Ottawe za Ukrajinu, dužnost koju je preuzela tek prošlog rujna.
"Ukrajina je u prvim redovima današnje globalne borbe za demokraciju i pozdravljam ovu priliku da doprinesem neplaćeno kao ekonomski savjetnik“, napisala je na X-u.
Njezin odlazak s mjesta zastupnice znači da kanadski premijer Mark Carney mora raspisati izvanredne izbore kako bi je zamijenio. Iako vladajućim liberalima trenutno nedostaje jedno mjesto za većinu u izabranom domu Donjeg doma, 'preživjeli' su ključno glasovanje o povjerenju u studenom uz pomoć oporbenih stranaka. Ankete pokazuju da bi liberali koji su pobijedili na izborima prošlog travnja najvjerojatnije zadržali vlast da se sada održi još jedno glasovanje.
