Oglas

Chrystia Freeland

Zelenski imenovao bivšu zamjenicu kanadskog premijera ekonomskom savjetnicom

author
Hina
|
06. sij. 2026. 07:20
zelenski AFP
Tiziana FABI / AFP

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u ponedjeljak da je imenovao bivšu zamjenicu kanadskog premijera Chrystiju Freeland svojom savjetnicom za ekonomski razvoj, navodeći njezino iskustvo u privlačenju ulaganja.

Oglas

"Ukrajina treba ojačati unutarnju otpornost zbog oporavka, ako diplomacija što brže donese rezultate, i zbog jačanja obrane, ako zbog kašnjenja naših partnera bude potrebno više vremena da se ovaj rat okonča", napisao je Zelenski na mreži X.

Freeland ima ukrajinsko podrijetlo, a zamjenica kanadskog premijera bila je između 2019. i 2024., kao i među vodećim međunarodnim zagovornicima slanja pomoći Kijevu. Još uvijek je zastupnica u nacionalnom parlamentu, ali je rekla da će se povući u nadolazećim tjednima i napustiti ulogu posebne izaslanice Ottawe za Ukrajinu, dužnost koju je preuzela tek prošlog rujna.

"Ukrajina je u prvim redovima današnje globalne borbe za demokraciju i pozdravljam ovu priliku da doprinesem neplaćeno kao ekonomski savjetnik“, napisala je na X-u.

Njezin odlazak s mjesta zastupnice znači da kanadski premijer Mark Carney mora raspisati izvanredne izbore kako bi je zamijenio. Iako vladajućim liberalima trenutno nedostaje jedno mjesto za većinu u izabranom domu Donjeg doma, 'preživjeli' su ključno glasovanje o povjerenju u studenom uz pomoć oporbenih stranaka. Ankete pokazuju da bi liberali koji su pobijedili na izborima prošlog travnja najvjerojatnije zadržali vlast da se sada održi još jedno glasovanje.

Teme
Chrystia Freeland zelenski

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ