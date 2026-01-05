Smrznute cijevi mogu uzrokovati da grijanje i topla voda ne rade kako treba, a u najgorem slučaju mogu dovesti do pucanja cijevi – no postoje načini kako to spriječiti.
Stigla je zima, donoseći sa sobom hladnoću, ledena jutra i mogućnost snijega. Mnogi su već svjedočili temperaturama koje su pale ispod nule, a prognoze najavljuju nastavak oštrih vremenskih uvjeta.
Brojni vlasnici kuća i stanova možda su se već susreli sa smrznutim cijevima – čestim i skupim problemom izazvanim naglim padom temperature, piše Express. Takvi uvjeti mogu onemogućiti pravilno funkcioniranje grijanja i tople vode, a u ekstremnim slučajevima mogu dovesti do pucanja cijevi. Posljedična curenja i moguće poplave mogu uzrokovati znatnu štetu na imovini.
Nije dobro jednostavno „pojačati grijanje do kraja”
Znati kako pravilno grijati dom tijekom zime ključno je za smanjenje tih rizika. Stručnjak iz tvrtke New Boiler Installation Glasgow objasnio je da održavanje grijanja na odgovarajućoj temperaturi može održati dom ugodnim i spriječiti smrzavanje cijevi, a pritom izbjeći velike troškove energije.
Stručnjak upozorava da nije dobro jednostavno „pojačati grijanje do kraja” kada temperature padnu. Umjesto toga, preporučuje postavljanje termostata na stabilnu, ujednačenu temperaturu.
Preporučuje se održavati „idealnu temperaturu” između 18 °C i 20 °C tijekom zimskog razdoblja, dok minimalna temperatura ne bi trebala biti niža od 10 °C kako bi se spriječilo smrzavanje cijevi. Na taj način bojler može učinkovitije raditi.
Pametni termostati
Stručnjak je rekao: „Kako biste izbjegli smrzavanje cijevi, zimi biste trebali postaviti minimalnu temperaturu na bojleru. Čak i kada niste kod kuće, preporučuje se držati termostat barem na 10 °C kako biste spriječili skupe probleme sa smrzavanjem cijevi. Moderna tehnologija nudi izvrsno rješenje u obliku pametnih termostata.”
Pametni termostati omogućuju preciznu kontrolu sustava grijanja te korisnicima dopuštaju postavljanje rasporeda koji odgovara njihovim svakodnevnim navikama.
Ako cijev pukne, voda može poplaviti dom
Kada vanjske temperature padnu ispod ništice, voda u cijevima može se smrznuti i proširiti, što može uzrokovati pucanje ili oštećenje cijevi. Ako cijev pukne, voda može poplaviti dom.
Kako biste to spriječili, korisno je izolirati cijevi u negrijanim prostorijama ili na mjestima gdje su izložene. U tu svrhu mogu se koristiti izolacijske navlake ili pjenaste obloge za cijevi.
Ako planirate izbivati iz doma tijekom zime, preporučuje se zatvoriti glavni dovod vode i otvoriti najnižu slavinu na umivaoniku ili kadi kako bi se smanjio početni tlak u instalacijama.
