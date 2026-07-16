rekonstrukcija vlade
Zelenski predložio novog premijera
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u srijedu je predložio šefa energetske tvrtke Naftogaz u državnom vlasništvu za novog premijera, javlja njemačka agencija dpa.
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Parlament je zaprimio nominaciju Serhija Koretskija, kazao je predsjednik tijela Ruslan Stefančuk na društvenoj mreži Facebook.
Stefančuk nije kazao kada će Vrhovna rada glasati o njegovoj potvrdi, no očekuje se da će to biti već u četvrtak, piše dpa.
Zelenski je u nedjelju rekao da namjerava restrukturirati vladu kako bi ojačao odnose s ključnim međunarodnim partnerima.
Ministar obrane Mihajlo Fedorov, koji je navodno u sukobu s glavnim stožerom ukrajinskih oružanih snaga, također bi mogao izgubiti svoj položaj na koji je postavljen u siječnju.
Fedorov je u objavi na Facebooku u srijedu naizgled potvrdio svoj odlazak napisavši da je bila "velika čast služiti ukrajinskom narodu" kao ministar obrane.
Ukrajinski mediji su citirajući neimenovane izvore objavili da je uloga ponuđena ministru unutarnjih poslova Ihoru Klimenku.
Parlament je u utorak prihvatio ostavku premijerke Julije Sviridenko i njene vlade nakon manje od godinu dana njenog mandata.
Budući da Zelenskijeva stranka Sluga narodu ima parlamentarnu većinu, on je odgovoran za restrukturiranje vlade.
Prema ukrajinskom ustavu, predsjednik ima pravo predložiti kandidate za ministre obrane i vanjskih poslova, a premijera predlaže vladajuća koalicija.
Riječ je o drugoj promjeni premijera od ruske invazije u veljači 2022., a ako se smjeni Fedorov, bit će to četvrta promjena ministra obrane.
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