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"detaljan razgovor"

Zelenski pričao s Amerikancima: "Rujan bi mogao donijeti puno promjena"

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Hina
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31. kol. 2026. 19:44
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Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy attends a press conference with Serbian President Aleksandar Vucic (not pictured) during his visit to Belgrade, Serbia, August 8, 2026.
REUTERS/Marko Djurica

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u ponedjeljak da je imao "detaljan i konstruktivan" telefonski razgovor s izaslanicima američkog predsjednika Donalda Trumpa, Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom, te da dvije strane rade na utvrđivanju datuma njihova posjeta Ukrajini u cilju unapređenja mirovnih napora.

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"Također sam ih obavijestio o situaciji na bojištu, gdje su ruski uspjesi oskudni i ostvareni uz goleme gubitke, te o napadima", objavio je na Telegramu.

"Vidjet ćemo što će predstavnici američkog predsjednika uspjeti postići. Rujan bi mogao donijeti puno promjena. A mi, zajedno sa svojim partnerima, moramo učiniti sve što možemo kako bismo zaštitili ljude", rekao je Zelenski.

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Teme
donald trump mirovni pregovori volodymyr zelensky

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