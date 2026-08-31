Zelenski pričao s Amerikancima: "Rujan bi mogao donijeti puno promjena"

REUTERS/Marko Djurica

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u ponedjeljak da je imao "detaljan i konstruktivan" telefonski razgovor s izaslanicima američkog predsjednika Donalda Trumpa, Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom, te da dvije strane rade na utvrđivanju datuma njihova posjeta Ukrajini u cilju unapređenja mirovnih napora.

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"Također sam ih obavijestio o situaciji na bojištu, gdje su ruski uspjesi oskudni i ostvareni uz goleme gubitke, te o napadima", objavio je na Telegramu.

"Vidjet ćemo što će predstavnici američkog predsjednika uspjeti postići. Rujan bi mogao donijeti puno promjena. A mi, zajedno sa svojim partnerima, moramo učiniti sve što možemo kako bismo zaštitili ljude", rekao je Zelenski.