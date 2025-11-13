Sistema je tijekom višemjesečne istrage pregledala više od 700 videosnimki i fotografija koje su objavili Kremlj i državna televizija, kao i materijale s društvenih mreža te procurjele e-mailove državnih institucija. Svaki od triju Putinovih ureda pomno je uređen da izgleda gotovo identično - od boje zidnih panela i namještaja, do položaja stolica i dekorativnih detalja. No mali tragovi odaju istinu: položaj kvake na vratima, spoj drvenih panela, nijansa površine stola pa čak i struktura poslužavnika za dokumente razlikuju se od mjesta do mjesta, prenosi Nova.rs.