Mali tragovi odaju istinu
Gdje je Putin? Kako Kremlj krije njegovu lokaciju iz tri gotovo identična ureda u tri različita grada
Istraživanje Radija Slobodna Europa (RSE) i njegove istraživačke jedinice Sistema otkriva zapanjujuću mrežu obmana kojom Kremlj godinama prikriva stvarnu lokaciju predsjednika Vladimira Putina.
Umjesto da boravi u svojem službenom uredu u Novo-Ogarjovu, predgrađu Moskve, Putin već dulje vrijeme koristi tri gotovo identična ureda - u Novo-Ogarjovu, Bočarovom ručeju u Sočiju te u Valdaju, poluskrivenom rezidencijalnom kompleksu između Moskve i Sankt Peterburga.
Istraživači su dokazali da se mnogi sastanci i intervjui, koje je Kremlj prikazivao kao da se održavaju u Moskvi, zapravo odvijaju na stotinama ili čak tisućama kilometara udaljenim lokacijama, piše Radio Slobodna Europa.
Tajna tri gotovo identična ureda
Sistema je tijekom višemjesečne istrage pregledala više od 700 videosnimki i fotografija koje su objavili Kremlj i državna televizija, kao i materijale s društvenih mreža te procurjele e-mailove državnih institucija. Svaki od triju Putinovih ureda pomno je uređen da izgleda gotovo identično - od boje zidnih panela i namještaja, do položaja stolica i dekorativnih detalja. No mali tragovi odaju istinu: položaj kvake na vratima, spoj drvenih panela, nijansa površine stola pa čak i struktura poslužavnika za dokumente razlikuju se od mjesta do mjesta, prenosi Nova.rs.
Sistema navodi da se upravo po tim sitnicama može otkriti gdje se predsjednik uistinu nalazi. Na primjer, u uredu u Novo-Ogarjovu kvaka je postavljena nešto niže od spoja zidnih panela, dok je u Sočiju viša. "Razlika od svega nekoliko centimetara pokazuje da je snimka iz Sočija, a ne iz Moskve!", navodi se u izvješću.
Prvi tragovi prevare
Jedan od ključnih primjera potječe iz listopada 2020. godine, kada je ruska državna televizija prikazala prilog u kojem novinar razgovara s Putinom, uz oznaku "Novo-Ogarjovo". U snimci se vidi kako Putin izlazi iz ureda i hvata kvaku na vratima.
Ipak, analiza Sisteme pokazala je da je kadar zapravo snimljen u Bočarovom ručeju u Sočiju, više od 1.500 kilometara južno od Moskve.
Novinar tada kaže: "Nakon intervjua, još posla“, jačajući propagandni narativ o neumornom predsjedniku, no cijela scena bila je inscenirana.
Takve "zabune“ nisu bile slučajne. Prema Sistemi, Kremlj je sustavno obmanjivao javnost o Putinovu kretanju, osobito tijekom pandemije i nakon početka rata u Ukrajini. Deseci sastanaka koje su državne institucije označile kao održane u Novo-Ogarjovu zapravo su snimljeni u Sočiju ili Valdaju.
Dokazi
Novinari Sistema došli su do procurjelih putnih dokumenata, e-mail prepiske i podataka o avionskim letovima koji prate članove predsjednikova osiguranja i novinare državne televizije. Tako su otkrili da je novinar Sergej Briljov 27. kolovoza 2020. godine letio iz Sočija za Moskvu upravo na dan kada je emitiran intervju s Putinom - koji je, prema Kremlju, snimljen kod Moskve.
Elektroničke karte i logistički dokumenti potvrđuju da je snimanje zapravo obavljeno u Sočiju.
Procureli e-mailovi ruskog državnog medijskog konglomerata VGTRK, koje je dobio OCCRP (Projekt za izvještavanje o organiziranom kriminalu i korupciji), dodatno otkrivaju kako se režiraju Putinova pojavljivanja. U jednom od e-mailova producent državne televizije moli kolegu da "organizira put u Soči za Pavela Zarubina“, novinara čija se emisija fokusira na Putinove aktivnosti. Ti snimci kasnije su prikazivani kao da su nastali u Novo-Ogarjovu.
Čak su i članovi Putinova osiguranja zaduženi za komunikacije boravili u Sočiju u vrijeme kada je Kremlj tvrdio da je predsjednik u Moskvi. U jednom je slučaju potvrđeno da su tamo i prenoćili - što se precizno poklapa s vremenom i lokacijom snimanja materijala za državnu televiziju.
Sistema je u više navrata pokazala da Kremlj ne samo skriva gdje se Putin nalazi, nego i kada je nešto snimljeno.
U jednom ranijem izvješću otkriveno je da je najmanje pet sastanaka iz travnja i svibnja zapravo snimljeno mjesecima ranije, a tijekom 2024. godine čak sedam starih snimki predstavljeno je kao novih. Na taj način Putin djeluje kao da je aktivan i prisutan, iako su njegovi javni nastupi pažljivo montirani i tempirani.
Evolucija Putinovih "skloništa"
Putin je u Bočarovom ručeju, svojoj sočinskoj rezidenciji, dugo primao goste - od domaćih dužnosnika do stranih lidera. Nakon rekonstrukcije 2014. godine kompleks je dobio moderan izgled, ali je istovremeno postao jedno od mjesta na koja se Putin sve češće povlači od javnosti.
U Sočiju je viđen i 2014. na prijemu nakon Zimskih olimpijskih igara zajedno s Alinom Kabajevom, za koju se smatra da je njegova dugogodišnja partnerica i majka njegove djece.
U međuvremenu, Valdaj je postao Putinovo glavno utočište. Kompleks u šumovitom području pored jezera rekonstruiran je 2016. godine. Paviljon u kojem se danas održavaju sastanci sagrađen je na mjestu nekadašnjeg teniskog terena, a radove je izvodila ista firma koja je obnavljala Novo-Ogarjovo i Bočarov ručej.
Sistema navodi da su svi sastanci koji su 2025. godine službeno prikazani kao održani u Novo-Ogarjovu zapravo održani u Valdaju.
Vizualni tragovi, poput termostata u sredini zida ili drugačije šare na drvenom poslužavniku za dokumente, potvrđuju da Putin gotovo cijelo vrijeme boravi u toj rezidenciji. Čak su i termostati u posljednjih godinu dana premješteni na iste pozicije kao u drugim uredima – vjerojatno kako bi se otežalo otkrivanje razlika.
Putinov život u izolaciji
Prema riječima ruskog sociologa Konstantina Gazea, koji proučava autoritarne sustave, Putinovo povlačenje u Valdaj nije slučajno.
"To je, naravno, stvar sigurnosti“, objašnjava on.
Dok su Bočarov ručej i Novo-Ogarjovo izloženi pogledima i potencijalnim napadima dronovima, Valdaj je skriven u gustim šumama i lako se brani. Satelitske snimke kompanije Maxar Technologies otkrile su postavljanje najmanje 12 protuzračnih sustava Pantsir-S1 oko kompleksa.
Od veljače 2023. Putin gotovo u potpunosti boravi u Valdaju. Tijekom prvih mjeseci rata protiv Ukrajine, između veljače i travnja 2022, održao je najmanje 12 sastanaka iz tog ureda, iako je Kremlj tvrdio da se nalazi u Moskvi.
Jedan od tih sastanaka bio je i sastanak vlade tri dana nakon požara u trgovačkom centru u Kemerovu, kada je poginulo više od 60 ljudi, većinom djece. Kremlj je tada tvrdio da je sastanak održan u Novo-Ogarjovu – što se pokazalo netočnim.
Tišina iz Kremlja
Kada je Sistema poslala pitanja glasnogovorniku Dmitriju Peskovu, on ih je pročitao, ali nije odgovorio. Ni državna televizija VGTRK nije dala komentar. Još 2020. godine, kada je neovisni medij Proekt prvi put izvijestio da Putin koristi dva gotovo identična ureda, Peskov je tvrdio: „To nije točno, ne postoje identični uredi.“
Od tada do danas Kremlj nikada nije javno reagirao na vizualne i dokumentirane dokaze koji potvrđuju obmanu.
Kako zaključuje Sistema, „Putin ne nestaje – on se jednostavno umnaža.“
Dok javnost gleda predsjednika koji neprestano „radi“ u Moskvi, on zapravo sjedi u izoliranoj rezidenciji okružen šumom i raketnim baterijama. A izvan te kontrolirane scenografije ostaje ključno pitanje: Gdje je, zapravo, Vladimir Putin?
