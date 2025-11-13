Što o Hrvatskoj pišu njemački mediji? "Jesen rasističke mržnje"

Mediji na njemačkom se ovih dana uglavnom bave događajima u Srbiji. No osvrnuli su se i na nacionalističke ispade u Hrvatskoj, ali i u susjedstvu.
Oglas
Kada pišu o jugoistočnoj Europi, njemački mediji se uglavnom bave prosvjedima u Srbiji ili institucionalnom krizom u Bosni i Hercegovini, rjeđe događajima u Hrvatskoj. Ako se o Hrvatskoji piše, onda se uglavnom rad o sadržajima koji se bave turizmom.
No, od ovog ljeta i od velikog koncerta Thompsona u Zagrebu, u nekoliko navrata se izvještavalo o ponovnom bujanju nacionalizma u Hrvatskoj. Najnoviji niz napada na pripadnike srpske manjine u Hrvatskoj popratio je i nadregionalni dnevnik Frankfurter Rundschau (FR). Ali u tekstu se u istom dahu navode i događaji u Crnoj Gori i Sloveniji, piše DW.
"Brzopotezne promjene"
Pod naslovom „Jesen rasističke mržnje na Balkanu" i uz naslovnu fotografiju koja s prizorom s Thompsonovog koncerta, dopisnik FR-a iz Beograda Thomas Roser navodi napad na kulturnu priredbu srpske zajednice u Splitu ali i na prethodne napade na turske državljane u Crnoj Gori.
Niz kojim autor opisuje „rasističke napade" na jugoistoku Europe završava prosvjedima u Sloveniji nakon što je jedan pripadnik romske zajednice usmrtio jednog žitelja Novog Mesta. On navodi kako su i u Ljubljani, kao i u Splitu, nositelji incidenata bile „osobe odjevene u crno".
Roser govori o „brzopoteznim" promjenama zakona u Sloveniji koji bi trebali dovesti do veće kontrole romske zajednice. "No, kao i Ljubljana, čini se da i crnogorska vlada pliva na nacionalističkom valu netrpeljivosti umjesto da ga suzbije. Podgorica je ponovno uvela vize za turske državljane".
Pomak društva i politike udesno
U Hrvatskoj je jačanje nacionalistički obojene mržnje prema manjinama ali i stranim radnicima, logični slijed pomaka društva ali i politike udesno.
"Jer ignoriranje zločina počinjenih u ime vlastite nacije tijekom rata u Hrvatskoj ali i izostanak suočavanja i sustavno relativiziranje nedjela ustaša u Drugom svjetskom ratu se njeguju ne samo u desno ekstremnim i desno klerikalnim krugovima nego i u redovima vlade."
Kao dokaz autor navodi kako su ni manje ni više četiri ministra desno-nacionalne koalicije u ljeto hodočastili mamutskom koncertu ustaškog barda Marka Perkovića Thompsona i dodaje kako je ministar obrane Ivan Anušić na koncertu i sam "urlao ustaški pozdrav" - uz koji su nekoliko mjeseci nakon toga iz Splita protjerani školarci iz Srbije. Autor zaključuje kako ministar obrane ne vidi poveznicu između njegovog posjeta Thompsonovom koncertu i događaja u Splitu, piše DW.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas