Što o Hrvatskoj pišu njemački mediji? "Jesen rasističke mržnje"

Kao dokaz autor navodi kako su ni manje ni više četiri ministra desno-nacionalne koalicije u ljeto hodočastili mamutskom koncertu ustaškog barda Marka Perkovića Thompsona i dodaje kako je ministar obrane Ivan Anušić na koncertu i sam "urlao ustaški pozdrav" - uz koji su nekoliko mjeseci nakon toga iz Splita protjerani školarci iz Srbije. Autor zaključuje kako ministar obrane ne vidi poveznicu između njegovog posjeta Thompsonovom koncertu i događaja u Splitu, piše DW.