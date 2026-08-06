Vasilj Kirilič
Zelenski razriješio ukrajinske veleposlanike u Hrvatskoj, Albaniji i Crnoj Gori
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski razriješio je dužnosti veleposlanike Ukrajine u Hrvatskoj, Albaniji i Crnoj Gori, potvrđeno je uredbama objavljenima na službenim stranicama predsjednika Ukrajine.
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Odlukom broj 709/2026 dužnosti je razriješen Vasilj Kirilič, koji je obnašao funkciju ukrajinskog veleposlanika u Hrvatskoj.
Istodobno je uredbom broj 710/2026 opozvan i Volodimir Škurov, veleposlanik Ukrajine u Albaniji. Na toj je dužnosti bio od travnja 2020. godine.
Trećom uredbom, broj 711/2026, Zelenski je razriješio i Oleha Herasimenka, dosadašnjeg ukrajinskog veleposlanika u Crnoj Gori, javlja Ukrainska pravda.
Iz ureda ukrajinskog predsjednika zasad nisu objavljeni razlozi ovih kadrovskih promjena niti informacije o njihovim nasljednicima.
Podsjetimo, Zelenski je početkom kolovoza razriješio i Olhu Stefanišinu s dužnosti ukrajinske veleposlanice u Sjedinjenim Američkim Državama.
Nekoliko dana nakon njezina opoziva Visoki antikorupcijski sud Ukrajine odredio joj je jamčevinu u iznosu od šest milijuna grivnji (oko 134.000 američkih dolara).
Stefanišina je pod istragom zbog sumnje na nezakonito stjecanje imovine i davanje netočnih podataka u imovinskim karticama, a izjavila je da nema financijskih sredstava za plaćanje određene jamčevine.
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