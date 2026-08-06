"poslali megafone"
Šušnjar: "Pazite, proglasili su me najgorim ustašom! Poručujem im da su ovdje dobrodošli"
Ministar gospodarstva Ante Šušnjar oglasio se na društvenoj mreži X nakon napada iz Srbije zbog njegovih poruka za Dan pobjede.
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"Već me vrh srbijanske politike proglašavao ustašom (djed joj Ante, prezime joj znate), a sada su na mene poslali svoje megafone.
Unijeli su ipak malo dodatne originalnosti pa su me, pazite sada, proglasili „NAJGORIM ustašom“.
Ustaša, ali najgori.
Rekordne su vrućine, a redakcije opustošene jer je dobar dio tih plaćenih megafona na odmoru u Hrvatskoj. Ovdje su inače vrlo pristojni i poštuju naše zakone. Dok je tako, „najgori im ustaša“ poručuje da su dobrodošli.
P. S. Moram priznati da je djetinjstvo uz krave, raznošenje mlijeka i obećanja novih puteva ipak simpatičnija prekodrinska mitologija od Velike Srbije iz Gline i Židovskog groblja iznad Sarajeva.
Laži su im ostale, ali čini se da su možda postale mirnodopske", napisao je Šušnjar.
Podsjetimo, Šušnjar je jučer istaknuo da Hrvati nisu napadali, nego branili svoje domove, a onima koji tu istinu iskrivljuju, poručio je da se trebaju "ispričati žrtvama velikosrpske agresije".
"Ne obilazite kukavički okolo, već se dogodine slobodno spustite u Knin te ponudite pravu ispriku. Poklonite žrtvama rata koji je ovdje bjesnio gotovo pet godina. To je put naprijed, a ne novi mitinzi", zaključio je Šušnjar.
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