Želite posao u Njemačkoj? U ovom sektoru nedostaje oko 200.000 radnika

ZDH navodi kako su osobito pogođena mala poduzeća s do četiri zaposlena. Sve veći broj vlasnika odustaje od poslovanja jer ne uspijevaju pronaći nasljednike ili se suočavaju s rastućim opterećenjima – od birokracije i poreza do doprinosa za socijalno osiguranje i visokih cijena energije. U takvim uvjetima sve je teže poslovati s dobiti.