"Mladi ne žele raditi ovaj posao, umorni smo i bolesni": Ljudi koji drže Kijev na životu

„Ponekad uspijemo odspavati dva ili tri sata. Jučer sam došao kući, nisam se ni oprao, legao sam u dva ujutro, a već u 5.30 opet su me probudili. Umorni smo i bolesni, ali idemo tamo gdje nas trebaju“, kaže Karpov. „Znamo da će inače biti još gore za zgradu i za ljude koji ondje žive.“