Oglas

"SNAŽNO EMOCIONALNO ZNAČENJE"

Žena (54) izgubila sina pa rodila djevojčicu iz embrija zamrznutog 22 godine

author
Hina
|
10. ruj. 2026. 08:57
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Trudnoća
Unsplash/Ilustracija

Pedesetčetverogodišnja Grkinja rodila je dijete iz embrija koji je bio zamrznut 22 godine, nakon što je izgubila 21-godišnjeg sina kojeg je također dobila istim postupkom izvantjelesne oplodnje (IVF), objavio je njezin liječnik.

Oglas

"Za Christinu Rapti-Tzelepi ovaj porod danas ima posebno snažno emocionalno značenje", objavio je ginekolog Konstantinos Pantos iz privatne klinike Genesis u Ateni na Facebooku.

"Godine 2004., nakon prijenosa embrija, iz prvog je pokušaja rodila potpuno zdravog dječaka", objasnio je.

No njezin je sin u listopadu 2025. poginuo u prometnoj nesreći u dobi od 21 godine, navodi isti izvor.

Rodila je djevojčicu nakon što joj je u prosincu prošle godine prenesen embrij iz iste skupine iz koje je potjecao i embrij korišten za rođenje njezina sina, rekao je liječnik.

Christina Rapti-Tzelepi ima 54 godine, što je ujedno i najviša dob dopuštena u Grčkoj za podvrgavanje izvantjelesnoj oplodnji (IVF).

Njezin suprug objasnio je da je obitelj bila uključena u "pravu utrku s vremenom“ kako bi trudnoću iznijela do kraja.

Pozvao je na ukidanje dobne granice za IVF u Grčkoj.

"Starije žene posjeduju neprocjenjivu sposobnost pružiti zrelu, svjesnu i bezuvjetnu ljubav, kao i stabilnost koju nijedna statistika nikada neće moći u potpunosti izmjeriti", naveo je u priopćenju.

Teme
ivf dijete grčka rođenje

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ