"SNAŽNO EMOCIONALNO ZNAČENJE"
Žena (54) izgubila sina pa rodila djevojčicu iz embrija zamrznutog 22 godine
Pedesetčetverogodišnja Grkinja rodila je dijete iz embrija koji je bio zamrznut 22 godine, nakon što je izgubila 21-godišnjeg sina kojeg je također dobila istim postupkom izvantjelesne oplodnje (IVF), objavio je njezin liječnik.
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"Za Christinu Rapti-Tzelepi ovaj porod danas ima posebno snažno emocionalno značenje", objavio je ginekolog Konstantinos Pantos iz privatne klinike Genesis u Ateni na Facebooku.
"Godine 2004., nakon prijenosa embrija, iz prvog je pokušaja rodila potpuno zdravog dječaka", objasnio je.
No njezin je sin u listopadu 2025. poginuo u prometnoj nesreći u dobi od 21 godine, navodi isti izvor.
Rodila je djevojčicu nakon što joj je u prosincu prošle godine prenesen embrij iz iste skupine iz koje je potjecao i embrij korišten za rođenje njezina sina, rekao je liječnik.
Christina Rapti-Tzelepi ima 54 godine, što je ujedno i najviša dob dopuštena u Grčkoj za podvrgavanje izvantjelesnoj oplodnji (IVF).
Njezin suprug objasnio je da je obitelj bila uključena u "pravu utrku s vremenom“ kako bi trudnoću iznijela do kraja.
Pozvao je na ukidanje dobne granice za IVF u Grčkoj.
"Starije žene posjeduju neprocjenjivu sposobnost pružiti zrelu, svjesnu i bezuvjetnu ljubav, kao i stabilnost koju nijedna statistika nikada neće moći u potpunosti izmjeriti", naveo je u priopćenju.
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