U splitskom Gradskom vijeću uskoro će doći do još jedne promjene sastava.

Kako piše Dalmacija Danas, vijećnik Lovro Meštrović napušta splitski parlament, no zasad nije poznato tko će ga zamijeniti. U stranci DOMiNO poručuju da će odluku donijeti u dogovoru s koalicijskim partnerima.

Prema neslužbenim informacijama, novi vijećnik mogao bi postati Aris Zlodre, predsjednik splitske organizacije DOMiNO-a, koji je već ranije bio član Gradskog vijeća u mandatu gradonačelnika Ivice Puljka. Ipak, Zlodre tvrdi kako odluka još nije donesena.

"Istina je, u dogovoru s koalicijskim partnerima ćemo odlučiti koga će stranka staviti u Gradsko vijeće Grada Splita. Još nije sigurno i nije poznato hoću li to biti ja ili netko drugi, a Lovro Meštrović zbog osobnih razloga napušta vijeće", rekao je Zlodre za Dalmaciju danas.

Glasao protiv rebalansa proračuna

Meštrović je prošli tjedan glasao protiv rebalansa proračuna splitskog gradonačelnika Tomislava Šute. Za prijedlog rebalansa proračuna glasalo je 14 vijećnika, 15 je bilo protiv, a jedan suzdržan. Time nije dobio natpolovičnu većinu od 16 glasova od ukupno 31 vijećnika koliko broji splitsko Gradsko vijeće.

Meštrović se usprotivio prijedlogu zbog stavke vrijedne 2,5 milijuna eura, namijenjene sufinanciranju medicinski potpomognute oplodnje.

"Smatram da se ni Grad ni država ne bi trebali miješati u bioetička pitanja. Predstavljamo građane Splita, a znamo da je većina njih, oko 80 posto, katoličke vjeroispovijesti", poručio je Meštrović.

Ustvrdio je kako se medicinski potpomognuta oplodnja smatra nemoralnom praksom jer se, kako kaže, "iako se pokušava pomoći stvaranju jednog života, istodobno se manipulira drugima, zametcima, od kojih mnogi na kraju budu uništeni". Najavio je da će učiniti sve da se ta stavka više nikad ne nađe u proračunu.

Meštrović je dodao i da "nije sve što je moguće, moralno prihvatljivo". "Gradsko vijeće predstavlja većinom katolike, a naravni zakon, potvrđen i od strane četiri najveća medicinska fakulteta u Hrvatskoj, jasno kaže da život počinje začećem. Prema tome, smatram da je takva praksa moralno neprihvatljiva", zaključio je.

Burne reakcije

Njegovo izlaganje izazvalo je burne reakcije, a za riječ se javilo pet vijećnika, među kojima i Bojan Ivošević.

"Kad izađete iz vijećnice i prošetate Rivom, možda sretnete dijete koje je rođeno zahvaljujući upravo toj gradskoj potpori. To je jedna od najljepših priča ovog mandata, da je zahvaljujući Gradu Splitu stvoren novi život. Svi govore o demografiji, ali rijetki doista pomažu roditeljima", istaknuo je Ivošević.

Osvrnuo se i na Meštrovićevu argumentaciju o katolicima koji koriste ovu metodu.

Poznajem mnoge katolike koji su upravo zahvaljujući medicinski potpomognutoj oplodnji dobili djecu. Stigmatizirati ih na ovaj način je strašno. Možda ne govorite zlonamjerno, ali ti ljudi će ovo čuti. I kad ih vi, kao pripadnik iste vjere, ovako napadate - to boli", poručio je Ivošević.

Meštrović je u replici odgovorio kako dostojanstvo osoba rođenih putem MPO-a nije upitno, ali da "zaboravljamo na one koji su tijekom postupka umrli".

"S ponosom ću isticati da sam političar katolik"

Meštrović je u izjavi za Dalmaciju danas poručio kako je odluka o napuštanju vijeća njegova osobna, "barem zasad". Komentirao je i svoje protivljenje rebalansu, unatoč tome što njegov glas nije bio presudan za donošenje odluke.

"Glasajući protiv rebalansa proračuna na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća, učinio sam to zbog stavke o potpomognutoj oplodnji pod naslovom demografskih mjera koju je unijela bivša vlast na čelu s gospodinom Puljkom, a sadašnja na čelu s gospodinom Šutom, nažalost, samo prepisala", naglasio je.

"Učinio sam to pozivajući se, s punim pravom, na katolicizam kako onih birača koji su nama dali povjerenje, tako i ostalih katolika, građana Splita", naveo je. Dodao je da "legitimitet političkog stava protiv potpomognute oplodnje nadilazi broj birača koji su glasali za njegovu listu", tvrdeći da bi se mnogi katolici složili s njim "kad bi im se objasnilo o čemu se radi."

"S ponosom ću isticati da sam političar katolik i da ni za milimetar neću odstupiti od katoličkog nauka u svom političkom djelovanju, posebno u izričitim etičkim pitanjima, a u svemu ostalom ću se truditi da svaka odluka bude što više katolička", kazao je Meštrović za Dalmaciju Danas