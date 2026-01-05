Oglas

Diljem kontinenta

Zima okovala Europu: Kaos u prometu i hladnoće do minus 30

Hina
05. sij. 2026. 17:04
Mećava
Ilustracija / Unsplash

Snijeg, kiša i niske temperature donijele su u ponedjeljak kaotične uvjete u prometu u mnogim europskim zemljama pošto se mnogi vraćaju na posao nakon blagdana.

Oko 450 letova otkazano je na amsterdamskom aerodromu Schiphol i obustavljen je željeznički promet u nizozemskoj prijestolnici te u regiji Utrecht, objavili su operateri. Poremećaja u željezničkom prometu bilo je i u Poljskoj. 

U Češkoj je zabilježeno minus 30,6 Celzijevih stupnjeva u Češkoj šumi na granici s jugoistočnom Njemačkom. Brojne nesreće dogodile su se na skliskim cestama, posebno u niskim planinskim regijama.

U Škotskoj su bile zatvorene stotine škola zbog nepovoljnih uvjeta, a u mnogim dijelovima Britanije na snazi ​​je upozorenje na ozbiljne vremenske uvjete zbog obilnih snježnih padalina.

Lokalni poremećaji zabilježeni su i u Francuskoj, a obilan snijeg padao je i na Balkanu, posebno u Bosni i Hercegovini i Rumunjskoj. U karpatskoj regiji Transilvaniji nekoliko je sela bilo izolirano jer je snijeg prekrio pristupne ceste.

U Švedskoj su otkazani letovi u zračnoj luci u Stockholmu, a navečer se očekuju nove snježne padaline.

U Austriji su državni meteorolozi izdali upozorenje na hladno vrijeme za zapad zemlje, s temperaturama koje bi u utorak mogle pasti i do minus 17 Celzijevih stupnjeva.

Teme
europa snijeg vremenske nepogode zima zimski uvjeti

