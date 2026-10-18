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Dojava o bombi

Zrakoplov za Beč hitno preusmjeren: Među putnicima i izraelska delegacija?

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N1 Info
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18. lis. 2026. 22:52
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Zrakoplov
Ilustracija / Pexels

Zrakoplov koji je u nedjelju letio iz Tel Aviva za Beč morao je neplanirano sletjeti u Sofiju nakon dojave o bombi na letu.

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Prema pisanju izraelskih medija, zrakoplovna kompanija zaprimila je telefonski poziv o sumnjivom predmetu u zrakoplovu. Nakon dojave naređeno je preusmjeravanje leta u Sofiju. Zasad nije potvrđeno je li se u njemu doista nalazila eksplozivna naprava, a putnici su ga sigurno napustili. 

Izraelske zračne snage priopćile su da se incident nije dogodio u izraelskom zračnom prostoru ni u njegovoj blizini, zbog čega nisu uključene u slučaj i zasad nisu morale poduzimati nikakve mjere.

Putnici su za Ynet izjavili da je izvanredna situacija bila posljedica anonimne dojave o eksplozivnoj napravi. Prema njihovim navodima, u zrakoplovu se nalazilo izaslanstvo mladih koji su trebali govoriti u Ujedinjenim narodima, prenosi Dnevnik.hr.

Ovaj incident dio je niza sličnih prijetnji upućenih zrakoplovima povezanima s Izraelom. Prema pisanju Jerusalem Posta, prošlog su tjedna prijetnje bombom zaprimljene i na dva leta zrakoplovne kompanije Delta. Pokazalo se da je riječ o lažnim uzbunama.

Teme
beč tel aviv zrakoplov

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