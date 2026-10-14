Novi incident
Drama na letu iz Frankfurta: Pilot poslao signal za otmicu zrakoplova
Zrakoplov je nakon slijetanja premješten na izdvojeni dio zračne luke, gdje su pripadnici sigurnosnih službi pregledali letjelicu i prtljagu putnika.
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Zrakoplov kompanije Air India, koji je letio iz Frankfurta za Delhi, preusmjeren je u indijski grad Jaipur nakon što je pri ulasku u indijski zračni prostor izdano sigurnosno upozorenje zbog sumnje na otmicu, izvijestili su mediji.
Pilot je navodno odaslao transponderski kod 7500, koji se međunarodno koristi za označavanje otmice zrakoplova ili nezakonitog ometanja leta. Indijski mediji navode da je pilot kontaktirao kontrolu zračnog prometa i iz predostrožnosti zatražio dopuštenje za slijetanje u najbližu zračnu luku, javlja Independent.
Zrakoplov Boeing 787-9, koji je obavljao let AI2030, nakon slijetanja u Jaipur u 9.45 sati po lokalnom vremenu premješten je na izdvojeni dio zračne luke. Ondje su pripadnici sigurnosnih službi i tima za otkrivanje i uklanjanje eksplozivnih naprava (BDDS) pregledali zrakoplov i prtljagu putnika.
Sigurnosni pregled
Nadležne službe u međuvremenu su završile sigurnosni pregled i odobrile nastavak leta, a očekuje se da će se putnici uskoro ponovno ukrcati, rekli su izvori iz indijske Glavne uprave za civilno zrakoplovstvo (DGCA) za Hindustan Times.
Putnica Swasti Rao objavila je na društvenoj mreži X:
"Sve je u redu. Nakon ponovljenih sigurnosnih provjera zrakoplova i putnika ukrcali smo se na isti let koji je bio preusmjeren u Jaipur (jer je pilot aktivirao kod za otmicu). Nadamo se da ćemo uskoro poletjeti za Delhi."
Oba pilota morala su napustiti zrakoplov u skladu sa sigurnosnim protokolom, dok je tim Nacionalne sigurnosne garde (NSG), indijske savezne postrojbe za borbu protiv terorizma i specijalne operacije, stavljen u stanje pripravnosti u Delhiju, izvijestio je CNN-News18.
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