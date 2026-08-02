Europa na udaru ekstrema: Od helikopterske tragedije do zatvorene nuklearke

AFP/ANGELOS TZORTZINIS

Dvije su osobe poginule nakon što su se dva vatrogasna helikoptera sudarila u Grčkoj dok su u nedjelju bili ispomoć u gašenju golemog šumskog požara koji je uništio više od 100 domova sjeverozapadno od Atene, dok se i druge zemlje Europe bore s obuzdavanjem plamena.

Podijeli

Oglas

Dvije osobe iz istog helikoptera, grčki i danski državljanin, poginule su, dok je posada drugog, u kojem su bili osobe iz Grčke i Velike Britanije, preživjela, priopćila je vatrogasna služba. Istraga o uzroku sudara u području Psathe u regiji Atika započela je, dodaje se.

Videozapis objavljen na Facebook stranici Forecast Weather Greece prikazuje dva helikoptera kako se približavaju jedan drugome, a onda je glavna elisa donjeg helikoptera udarila u donju stranu druge letjelice. Donji se potom srušio u plamenu.

Drugi helikopter je ispustio svoju količinu vode i odletio. Reuters nije potvrdio autentičnost snimke.

Europu su ovog ljeta poharali šumski požari nakon razdoblja rekordnih toplinskih valova i vrlo malo kiše, što su uvjeti za koje znanstvenici kažu da su dodatno pogoršani klimatskim promjenama.

Istraga sugerira da je požar koji je izbio u grčkoj regiji Beotiji prije nego što se proširio na Atiku uzrokovan iskrama iz vodiča na mreži koja prenosi električnu energiju, prenosi stranica eKathimerini.

"Sila prirode"

Hitne službe usmjerile su svoje napore na sprječavanje širenja požara prema obalnom gradu Megari, koji ima oko 30.000 stanovnika. U isto vrijeme ljudi se sklanjaju od drugog požara na turističkom otoku Kefaloniji.

"Postoje trenuci kada sila prirode i intenzitet vremenskih uvjeta nadilaze svako ljudsko planiranje i svaku operativnu sposobnost“, rekao je premijer Kiriakos Micotakis u svojoj redovnoj nedjeljnoj poruci.

U selu Agios Konstantinos, stanovnici su davali sve od sebe kako bi zaustavili širenje požara.

"Požar gori od sinoć, sigurno je da ne mogu imati snage posvuda. Mi stanovnici činimo sve što možemo“, rekao je 61-godišnji Tasos Cempelikos, koji je zajedno sa sinom gasio vatru.

Požar u Francuskoj mijenja smjer

U Francuskoj je požar u jugozapadnoj regiji Var promijenio smjer nakon promjene smjera vjetra i proširio se na teško dostupno šumovito područje, izvijestila je BFM TV.

Novi požar izbio je i uz autocestu u blizini povijesnog južnog grada Carcassonnea, do kojeg je, čini se, došlo nakon zapaljenja vozila, dodala je BFM TV.

U središnjoj Španjolskoj šumski požari koji su prošli tjedan zahvatili desetke tisuća hektara uglavnom su pod kontrolom, iako vatrogasce nekad dočeka i ponovno aktiviranje požara u nekim područjima.

Mađarska nuklearka zatvorena

Druge se europske zemlje bore sa sušom i povlačenjem vodostaja u velikim rijekama, uključujući Rajnu i Dunav, koji je zabilježio najniže vodostaje ikad u Mađarskoj, Srbiji i Rumunjskoj.

Mađarska se suočava s kritičnih pet dana, rekao je u nedjelju premijer Peter Magyar, jer je isušivanje Dunava dovelo do zatvaranja jedine nuklearne elektrane u zemlji prvi put u više od četiri desetljeća, dok istovremeno prijeti i novi toplinski val.

Pad vodostaja uslijed nedostatka kiše također je poremetio brodarstvo i turizam u Mađarskoj te izazvao ograničenja korištenja vode u više od 100 gradova i sela.

Vodostaj Dunava u Srbiji pao je na najnižu razinu od 1985. godine, smanjujući dnevnu proizvodnju najveće hidroelektrane u zemlji na samo 20 posto, rekao je u nedjelju ministar energetike.