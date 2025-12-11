Oglas

TOČKE PRIJEPORA

Analiza Bačićevih zakona: Najsporniji onaj o prostornom uređenju

author
Nataša Božić
|
11. pro. 2025. 18:07

Punih deset sati mogla bi trajati rasprava o više od 300 amandmana saborskih zastupnika uloženih na paket tzv. Bačićevih zakona. Najsporniji među tri svakako je onaj o prostornom uređenju - samo na njega SDP je uložio 250 amandmana, a svaki glasi - "briše se". Drugim riječima, traže povlačenje zakona ili bar slanje u treće čitanje.

Oglas

Teme
Branko Bačić N1 Info N1TV VIDEO video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ