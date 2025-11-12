N1 NA ZAPADNOJ OBALI
Hrvoje Krešić iz Ramale za N1 o učestalim napadima izraelskih doseljenika na Palestince
N1 Hrvatska
|
12. stu. 2025. 19:20
| N1 INFO
|
0komentara
Snažno raste broj nasilnih incidenata izraelskih doseljenika nad Palestincima na zapadnoj obali, području koje je - prema međunarodnom pravu - pod kontrolom palestinske samouprave. Ekipa N1 televizije boravi u Izraelu i Palestini i prati razvoj situacije.
