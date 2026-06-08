Njemačka skriva 70 kilometara napuštene autoceste: A za sve je kriv Hitler...

Nakon 1945. gradnja nije nastavljena, djelomično zato što je trasa bila nepraktična, na pojedinim mjestima preuska i sa strmim usponima, a djelomično zato što je Savezna Republika Njemačka postavila nove prioritete u prometnom planiranju. Umjesto toga, izgrađena je autocesta A7 kao glavna sjever-jug prometna os kroz Hessen i sjevernu Bavarsku.