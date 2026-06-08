RUTA 46
Njemačka skriva 70 kilometara napuštene autoceste: A za sve je kriv Hitler...
Ruta 46 najduži je napušteni projekt autoceste u Njemačkoj, ponajprijer jer je njezina ideja bila manje povezana s prometnom učinkovitošću, a više s nacističkom građevinskom ideologijom i propagandom.
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Duga je 70 kilometara i smatra se najdužom službeno evidentiranom ruševinom autoceste u Njemačkoj. Danas je tek relikt koji podsjeća na veliki projekt iz nacističkog razdoblja, pokrenut neposredno prije Drugog svjetskog rata, ali nikada dovršen.
Autocesta se proteže između Bad Hersfelda i Würzburga. Trasa je oblikovana manje prema kriterijima učinkovitosti, a više prema nacističkoj građevinskoj ideologiji i propagandi. Namjera je bila vozačima prikazati ljepotu njemačke domovine, prenosi Euronews. Među slikovitim prizorima trebale su se naći, primjerice, ruševine dvorca Homburg.
Gradnja nije nastavljena nakon 1945.
Izvorno je duga dionica bila planirana kao sjever-jug veza kroz južni Rhön i Spessart. Prvi građevinski radovi započeli su 1937., uz angažman velikog broja radnika i tada najsuvremenije građevinske mehanizacije.
Dana 4. listopada 1939. radovi na autocesti su zaustavljeni. Drugi svjetski rat bio je na pomolu, a prioriteti su se preusmjerili na militarizaciju.
Jedna od posebno upečatljivih građevina jest visoki stup mosta kod Schonderfelda na rijeci Franačkoj Saali. Duž trase nalazi se i nekoliko tipičnih objekata iz 1930-ih, poput kamenih nadsvođenih propusta i portalâ tunela od prirodnog kamena. S tehničkog gledišta, projekt je slijedio standarde tadašnje mreže Reichovih autocesta.
Nakon 1945. gradnja nije nastavljena, djelomično zato što je trasa bila nepraktična, na pojedinim mjestima preuska i sa strmim usponima, a djelomično zato što je Savezna Republika Njemačka postavila nove prioritete u prometnom planiranju. Umjesto toga, izgrađena je autocesta A7 kao glavna sjever-jug prometna os kroz Hessen i sjevernu Bavarsku.
Ruta 46 od 2003. godine ima status zaštićenog spomenika. Smatra se najdužim kontinuirano očuvanim dijelom trase autoceste u Europi koji nikada nije dovršen niti pušten u promet.
Nekadašnja trasa danas je potpuno uklopljena u krajolik te na pojedinim dijelovima predstavlja stanište za biljni i životinjski svijet, kao i put za planinare.
Na nekim lokacijama postavljene su informativne ploče koje objašnjavaju povijest Rute 46.
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