prijeti nova eskalacija
Izgledi za mirovni sporazum sve manji: Izrael i Iran pokrenuli nove napade
Izrael i Iran u ponedjeljak su pokrenuli međusobne napade nakon što je Islamska Republika ispalila rakete prema izraelskom teritoriju, ugrozivši primirje na snazi i nade američkog predsjednika Donalda Trumpa da će postići sporazum o okončanju rata na Bliskom istoku.
Nakon 100 dana rata i dva mjeseca nakon početka krhkog primirja, regiji prijeti nova eskalacija, unatoč Trumpovim pozivima Izraelu na suzdržanost.
Jeruzalemci su jutro dočekali uz zvuk eksplozija i sirena za zračnu uzbunu, izvijestili su novinari AFP-a, dok je iranska vojska najavila dvije nove paljbe projektila na zemlju, nakon dva napada prethodnog dana.
Nekoliko sati ranije, iranska državna televizija izvijestila je o eksplozijama u Teheranu i gradovima Tabrizu na sjeverozapadu i Isfahanu u središnjem Iranu, dok je izraelska vojska objavila da su njezine zračne snage bombardirale "vojne ciljeve koji pripadaju iranskom terorističkom režimu u zapadnom i središnjem Iranu".
Izraelski projektil pogodio je petrokemijski pogon Karun u blizini jugozapadnog iranskog grada Bandar-e-Mašara i oštetio dio pogona, rekao je u ponedjeljak zamjenik guvernera za sigurnost pokrajine Huzestana, izvijestio je Fars News, a prenio Reuters.
Teheran je svoje napade predstavio kao "upozorenje" u znak odmazde za izraelsko bombardiranje južnih predgrađa Bejruta, uporišta proiranskog islamističkog pokreta Hezbolaha. U napadu, izvedenom unatoč prekidu vatre koji se uvelike krši, poginule su dvije osobe, a 20 ih je ranjeno.
Iran je ispalio 11 balističkih projektila na Izrael, objavio je veleposlanik židovske države u Sjedinjenim Državama Yechiel Leiter na X-u, dodajući da je "svima dosta ovog manijakalnog iranskog režima", prenosi Reuters.
Izrael je ciljao iranska mjesta za lansiranje projektila zemlja-zemlja i infrastrukturne objekte, rekao je, dodajući da "nijedna zemlja na svijetu koja drži do sebe ne bi tolerirala takav napad pa neće ni Izrael."
Ovo je prvi put da je Iran ispalio rakete na Izrael od primirja 8. travnja. Međutim, pregovori između Washingtona i Teherana otad su u zastoju, a dvije zemlje već su izmijenile nekoliko napada posljednjih dana oko Hormuškog tjesnaca, dok se ratu koji je zahvatio Bliski istok i potresao svjetsko gospodarstvo ne nazire kraj.
Iran je u ponedjeljak objavio i da je napao velike izraelske vojne baze Nevatim na jugu i Tel Nof u središnjem Izraelu usred najvećih napada odmazde od stupanja na snagu krhkog primirja prije dva mjeseca.
"Operacija je izvedena kao odgovor na raketni napad koji je cionistički režim (...) počinio na nekoliko radarskih lokacija smještenih na tri različite lokacije" u Iranu, priopćila je iranska Revolucionarna garda.
Prema Axiosu, Donald Trump razgovarao je u nedjelju navečer s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom kako bi se pobrinuo da Izrael neće uzvratiti i da neće biti ugrožen sporazum s Teheranom. O tome nije objavljeno službeno priopćenje.
"Na rubu smo sklapanja konačnog sporazuma s Iranom. Bit će to dobar sporazum. Ne želim da propadne zbog ovoga što se sada događa", izjavio je Trump, prema novinaru Axiosa Baraku Ravidu koji je rekao da je s njim razgovarao telefonom.
Zatvorene škole i zračne luke
Potičući strahove od nove eskalacije sukoba u regiji, Izrael je rekao da je spazio lansiranje rakete na njegov teritorij iz Jemena, gdje su se pobunjenici hutisti već pridružili sukobu u znak podrške Iranu i prije primirja.
U širenju sukoba, Iran je objavio da je ciljao "terorističke skupine" u Sulejmaniji u iračkom Kurdistanu, dok su u Saudijskoj Arabiji hitne službe izdale kratko upozorenje stanovništvu u pokrajini Al-Hardžu, gdje se nalazi američka baza Princ Sultan.
Izrael je najavio zatvaranje svih škola diljem zemlje, dok je Irak u nedjelju navečer najavio privremeno zatvaranje svog zračnog prostora, kao djelomično i Sirija.
Iran je također u nedjelju navečer do daljnjega zatvorio svoj zračni prostor u zapadnom dijelu zemlje. Letovi na teheranskoj zračnoj luci Imam Homeini, jednoj od dvije glavne zračne luke u glavnom gradu, obustavljeni su do daljnjega, izvijestila je iranska novinska agencija Mer u nedjelju navečer.
"Mislim da regiji ne treba eskalacija, već da strane sjednu za pregovarački stol i postignu dogovor", rekla je šefica europske diplomacije Kaja Kallas novinarima u Nikoziji prije neformalnog sastanka ministara obrane EU-a.
Britanska ministrica vanjskih poslova Yvette Cooper upozorila je na X-u da "obnavljanje sukoba između Irana i Izraela nije ni u čijem interesu" te pozvala "obje strane na suzdržanost i hitnu deeskalaciju".
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