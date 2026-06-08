Izgledi za mirovni sporazum sve manji: Izrael i Iran pokrenuli nove napade

Ovo je prvi put da je Iran ispalio rakete na Izrael od primirja 8. travnja. Međutim, pregovori između Washingtona i Teherana otad su u zastoju, a dvije zemlje već su izmijenile nekoliko napada posljednjih dana oko Hormuškog tjesnaca, dok se ratu koji je zahvatio Bliski istok i potresao svjetsko gospodarstvo ne nazire kraj.