Članica i bivša predsjednica Kršćansko-demokratske unije (CDU), koja je i 16 godina bila kancelarka, šutjela je oko tri godine nakon odlaska s dužnosti. No krajem 2024. objavila je memoare. A u novije vrijeme opet tu i tamo zauzima stav. O aktualnim pitanjima i s procjenama o političkim akterima diljem svijeta koje još dobro poznaje.