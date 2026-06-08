VELIKI INTERVJU
Merkel o rastu nacionalizma: To ne možemo dopustiti jer znamo da ne završava dobro
Bivša njemačka kancelarka Angela Merkel izjasnila se u velikom intervjuu o Donaldu Trumpu za nedjeljno izdanje lista Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS), a pritom je osudila rastući nacionalizam i branila reforme aktualne vlade.
Na samom je početku objasnila zašto se Trump ponaša kako se ponaša.
"Zato što je poduzetnik u biznisu s nekretninama koji otprilike razmišlja ovako - parcela može pripasti samo jednoj osobi. A ako ju dobije netko drugi, ja sam izgubio", kazala je Merkel, prenosi Deutsche Welle.
A na pitanje je li baš velikodušan prihvat izbjeglica 2015. učinio djelomično krajnje desničarsku Alternativu za Njemačku (AfD) velikom, bivša kancelarka odgovara: "Naravno da je moja odluka pridonijela tome da je rejting AfD-a ponovno porastao."
Članica i bivša predsjednica Kršćansko-demokratske unije (CDU), koja je i 16 godina bila kancelarka, šutjela je oko tri godine nakon odlaska s dužnosti. No krajem 2024. objavila je memoare. A u novije vrijeme opet tu i tamo zauzima stav. O aktualnim pitanjima i s procjenama o političkim akterima diljem svijeta koje još dobro poznaje.
Poput, primjerice, američkog predsjednika.
"On ne može zamisliti da u politici mogu pobijediti obje strane. Smatra da pobjedu odnosi samo jedna."
Inače, ona je sama imala direktna iskustva s nepredvidivim američkim predsjednikom u njegovu prvom mandatu od 2017. do 2021. I dok će drugi primijetiti razne zaokrete kod Trumpa u drugom mandatu, Merkel primjećuje nešto specifičnije.
"Trumpova administracija uzima puno tješnje i jasnije u obzir interese tehnološke industrije."
"Europske članice NATO-a trebale su učiniti više"
U unutarnjoj politici pokazuje se skeptičnom zbog mogućeg ponovnog uvođenja vojne obveze, koja je ukinuta 2011., baš za vrijeme njezine vlade. Sadašnja, sastavljena od konzervativaca i socijaldemokrata, pokušava na dobrovoljnoj osnovi potaknuti mlade ljude na služenje vojnog roka.
Kao jasan propust Merkel zatim iznenađujuće jasno označava to što prije svega europske članice NATO-a u posljednjih oko 12 godina nisu učinile dovoljno za naoružavanje. I podsjeća da su one 2014. na NATO-samitu u Walesu obećale izdvajati dva posto bruto domaćeg proizvoda za obranu.
"Gledajući unatrag, nismo bili dovoljno brzi. To je već tada razljutilo Trumpa. Tu smo imali slabu točku."
Vjerojatno najpoznatiju rečenicu svih svojih dugih godina na vlasti Merkel je izgovorila 2015., nakon što su mnoge izbjeglice, ponajprije iz Sirije i Afganistana, stigle u zemlju. Po tome je se i danas pamti, na negativan način.
"Mi to možemo!"
Slično govori i danas.
"Tadašnju humanitarnu izvanrednu situaciju uspjeli smo svladati uz pomoć vrlo, vrlo mnogo ljudi i podupiratelja tako da se ljudima moglo pomoći. Da, i danas imamo problema s ilegalnom migracijom, to uopće nije upitno."
Jasno upozorenje bivša kancelarka upućuje s obzirom na posvuda jačajući nacionalizam. Merkel kaže da i ona promatra kako se pogled, primjerice u državama Europske unije, ponovno više okreće prema unutra.
"Time se odjednom počinju razlike prema drugima smatrati presudnima za vlastitu dobrobit. To ne smijemo dopustiti. To poznajemo iz povijesti. To ne završava dobro."
Rejting aktualne vlade u međuvremenu je na dnu, a Alternativa za Njemačku (AfD) već nekoliko tjedana vodi u svim anketama, pa i na saveznoj razini. Ipak, Merkel brani vlast kancelara Friedricha Merza.
"Kako se mogu riješiti svi problemi u doba u kojem Sjedinjene Američke Države vode potpuno novu politiku prema Europi, u kojem imamo rat između Ukrajine i Rusije, u kojem tehničke promjene, prije svega umjetna inteligencija, prodiru u živote svih nas? AfD koristi nezadovoljstvo kako bi pokušao podijeliti narod na pravi i na elitu koju definira AfD."
I na kraju Merkel daje kancelaru još jedan mali savjet. Merz je nedavno rekao da nijedan njemački šef vlade prije njega nije morao trpjeti takve napade na društvenim mrežama kao on.
"Uvijek sam se ravnala prema Helmutu Kohlu. On je rekao da ga nitko nije prisilio raditi ovaj posao."
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