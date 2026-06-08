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oboren je jedan

NATO članica podigla uzbunu zbog upada drona u zračni prostor

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Hina
|
08. lip. 2026. 09:55
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NATO jet
RAIGO PAJULA / AFP / Ilustracija

Latvijske oružane snage u ponedjeljak su izdale upozorenje na zračnu prijetnju za svoje regije koje graniče s Rusijom i Bjelorusijom, tražeći od stanovništva da ostanu u svojim domovima.

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Potvrđeno je da je barem jedan dron ušao u latvijski zračni prostor iz Rusije, rekao je glasnogovornik vojske za Reuters. 

NATO-ovi zrakoplovi oborili su dron u latvijskom zračnom prostoru, navela je vojska. 

Vojni dronovi koji su zalutali u zračni prostor Finske, Estonije, Latvije i Litve posljednjih tjedana izazvali su zabrinutost da se rat u Ukrajini prelijeva na sjeverne granice NATO-a i Rusije.

Dok Ukrajina pojačava napade dugog dometa na ruske luke za otpremu nafte na Baltičkom moru, neki od njezinih dronova promašili su svoje ciljeve i doveli do sigurnosnih upozorenja u susjednim zemljama.

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Teme
latvija nato rusija upad u zračni prostor

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