pitanje o izbornoj prijevari
VIDEO / Trump naprasno napustio intervju: "Ili ste pokvareni ili ste glupi"
Američki predsjednik Donald Trump ljutito je napustio intervju za televizijsku mrežu NBC u nedjelju nakon što su ga suočili s njegovim neutemeljenim tvrdnjama o izbornoj prijevari na predsjedničkim izborima 2020. godine.
Oglas
„Vi ste jednostrana, pokvarena televizijska mreža. Oprostite. Završimo ovo jer mi je dosta. Hvala vam, draga. Ugodno se provedite“, rekao je Trump voditeljici emisije Meet the Press Kristen Welker prije nego što je ustao i otišao iz intervjua koji je emitiran tijekom vikenda, piše Euronews.
Intervju, snimljen u petak, održan je na farmi u Wisconsinu, gdje se Trump obraćao poljoprivrednicima. U pozadini su se nalazili traktor i bale sijena.
Razgovor je nekoliko puta bio prekinut zbog vremenskih neprilika i problema sa zvukom, dok je jaka kiša udarala po krovu, otežavajući nastavak intervjua.
„Je li to vjetar ili što?“ upitao je Trump u jednom trenutku.
„Čujete li taj zvuk?“ rekao je kasnije. „To su grmljavina, munje i kiša.“
Welker je upitala tehničku ekipu trebaju li prekinuti snimanje.
„Ne. Ljudi će razumjeti, na farmi smo“, odgovorio je predsjednik.
Uslijedila su pitanja o Iranu, nuklearnom oružju i njegovim predizbornim obećanjima da će Sjedinjene Države držati podalje od stranih ratova.
„Prije svega, nisam jamčio da neće biti rata. Zašto bih onda izgradio najjaču vojsku na svijetu?“ rekao je, a zatim optužio Welker da je „velika liberalka, velika progresivka“.
„Ne, ja sam samo novinarka“, uzvratila je.
Trump je nastavio:
„Ne volim beskrajne ratove. Ovo nije beskrajan rat. U ovome smo tek tri mjeseca.“
Ton razgovora ponovno se zaoštrio kada je tema prešla na Trumpov prijedlog programa financiranog novcem poreznih obveznika za obeštećenje ljudi za koje smatra da su bili žrtve politički motiviranih progona tijekom mandata njegova prethodnika Joea Bidena.
„Ne znam što će biti s fondom za borbu protiv politizacije pravosuđa“, rekao je. „Sviđa mi se ta ideja jer su ljudi poput vas, lažljivi i prljavi mediji, pokvareni mediji, ljudi poput glupog Bidena... uništili ljude. Slali su ljude u zatvor koji nisu učinili ništa loše.“
„Za to što govorite ne postoje nikakvi dokazi“, odgovorila je Welker.
Trump je ponovio svoje ranije netočne tvrdnje da su izbori 2020. godine bili „namješteni“ te ustvrdio da je i prošlotjedni predizborni proces u Kaliforniji bio takav.
Welker je ostala pri svom stavu i zatražila od predsjednika da predoči dokaze.
„Ili ste pokvareni ili ste glupi“, uzvratio je Trump prije nego što je izašao iz kadra, dok ga je Welker pokušavala zadržati u razgovoru.
U nedjelju je Welker gledateljima rekla da je u subotu razgovarala s Trumpom o prekidima uzrokovanima vremenskim neprilikama te da je pristao dati joj još jedan intervju.
WOW -- Trump crashes out and cuts his interview with Welker short as she presses him on his lack of evidence for claiming elections are rigged— Aaron Rupar (@atrupar) June 7, 2026
"You're either crooked or you're stupid. Let's call it quits. Because I've had enough. Thank you darling," he tells her."
"I traveled… pic.twitter.com/qQaNIDnX4y
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas