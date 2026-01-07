Kako se čisti snijeg u Zagrebu? Nekim cestama ralice prošle i četiri puta, oporba: "Ilustracija nesposobnosti"

„Grad je u katastrofalnom stanju kao što svi možemo vidjeti. To je ono, sjetimo se u proljeće trava raste kao luda pa ju ne kosimo, ljeti smrde kontejneri ali ih nećemo prazniti jer je prirodno da smrde, a evo zimi nećemo čistiti snijeg jer je prirodno da snijeg pada i prirodno je da će se sam otopiti. Dakle, to je ilustracija nesposobnosti i nerada gradske uprave koja se ogleda i u nabavi ralica koje su neupotrebljive i u činjenici da tih ralica nema na cestama, čak i takvih kakve su nabavljene“, rekao je Jonjić.