Kako se čisti snijeg u Zagrebu? Nekim cestama ralice prošle i četiri puta, oporba: "Ilustracija nesposobnosti"
Prve konkretne pahulje u glavnom su gradu probudile pomalo, još od blagdana, uspavanu gradsku oporbu koja je vlast Tomislava Tomaševića prozvala za slabo čišćenje snijega. Tvrde da je tome pogodovalo smanjenje resursa unutar zimske službe a neki najavljuju i da će od Tomaševića tražiti odgovore za prometni kolaps.
Prvi put od 2018. godine glavni grad Hrvatske prekrio je nešto deblji snježni pokrivač. Dok su iz Zagrebačkog holdinga i gradske uprave uvjeravali javnost da su sve nadležne službe na terenu i da rade svoj posao, dio građana nije bio zadovoljan dinamikom čišćenja.
„Tu smo očistili koliko smo mogli, ali ovo dalje neka čisti gradonačelnik, ali on ništa ne radi“, rekao je jedan građanin.
Bandić: "Poglavarstvo će dobiti 50 lopata i ja ću im pomoći"
Tehnički gledano, nije na gradonačelniku da lopata snijeg ili vozi ralicu, no Zagrepčanima je i dalje živo sjećanje na njegova prethodnika Milana Bandića, kojem takvo što nije bilo strano. U prosincu 2012. godine tadašnji gradonačelnik izjavio je:
„Snijeg treba pojesti do ujutro. Tehnička služba i ljudi unutar poglavarstva će dobiti 50 lopata i ja ću im pomoći“, rekao je Milan Bandić, bivši gradonačelnik Grada Zagreba.
Iz Nezavisne liste Marije Selak Raspudić podsjećaju kako smo se toj izjavi svi smijali, ali upozoravaju da nije dobro ni to što, kako tvrde, prvog čovjeka Grada nema nigdje dok je grad u kolapsu. Smatraju da to pokazuje nesposobnost aktualne gradske uprave.
Broj zimskih službi smanjen s 292 na 245
„Sve vremenske prognoze su zapravo ukazivale da će se dogoditi ovakav snijeg, to nije nešto što nas je slučajno zadesilo. I mi mislimo da se svakako za ovo trebalo bolje pripremiti. Također vidimo i brojne natpise kompetentnih osoba da je smanjen broj zimskih službi u ovom mandatu gradske vlasti – sa 292 na 245. I mi ćemo svakako kao oporba u skupštini tražiti izvješće, službeno izvješće gradonačelnika, o tome koje je stanje zimskih službi i zbog čega je zapravo do ovakvog kolapsa došlo“, rekla je Milka Rimac Bilušić, gradska zastupnica Nezavisne liste Marije Selak Raspudić.
U kritike gradske uprave uključio se i zagrebački HDZ. Poručuju kako snijeg u siječnju ne bi trebao biti iznenađenje te se pitaju kakvom bi kolapsu Zagreb svjedočio da trenutno ne traju zimski školski praznici i da dio građana nije na odmoru.
„Pozivam gradonačelnika Tomaševića da građanima Grada Zagreba hitno osigura normalno kretanje i obavljanje njihovih dnevnih obveza i preuzme odgovornost za ovaj komunalni kolaps našeg grada“, rekao je Ivan Matijević, predsjednik zagrebačkog HDZ-a.
Da je grad snijeg dočekao nespreman, smatra i Tomislav Jonjić iz Nezavisne liste Tomislava Jonjića – Jedino Hrvatska.
Jonjić: "U proljeće raste trava, ljeti smrde kontejneri..."
„Grad je u katastrofalnom stanju kao što svi možemo vidjeti. To je ono, sjetimo se u proljeće trava raste kao luda pa ju ne kosimo, ljeti smrde kontejneri ali ih nećemo prazniti jer je prirodno da smrde, a evo zimi nećemo čistiti snijeg jer je prirodno da snijeg pada i prirodno je da će se sam otopiti. Dakle, to je ilustracija nesposobnosti i nerada gradske uprave koja se ogleda i u nabavi ralica koje su neupotrebljive i u činjenici da tih ralica nema na cestama, čak i takvih kakve su nabavljene“, rekao je Jonjić.
Iz Grada odbacuju sve optužbe i tvrde da je riječ o jeftinom skupljanju političkih bodova. Podsjećaju da Zagreb ima oko 2500 kilometara cesta te navode da su ih ralice očistile minimalno dva puta, a neke i po četiri puta. Zamjenik gradonačelnika zahvalio je svim djelatnicima i dodao da se danas krenulo i s čišćenjem nogostupa.
„Dakle, snijeg je pojeden ili će biti pojeden? Da, snijeg je pojeden – riječima našeg prethodnika. Mislim da zaista sve funkcionira, preko 240 ekipa zimske službe je noćas bilo na terenu i njihove trase, rute su geolocirane – dakle točno se zna kamo koja ralica ide – ne voze napamet nego po planu i programu – i to više puta“, rekao je Luka Korlaet, zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba.
U svakom slučaju, od snijega bi uskoro veći problem mogao postati led. A onima koji na tom ledu nastradaju i smatraju da je za to kriv Grad jer snijeg nije dobro „pojeden“, uvijek ostaje mogućnost tužbe.
