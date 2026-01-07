Oglas

zamjenik gradonačelnika

Korlaet: Sve zagrebačke ceste su očišćene. Traže bilo što da nas prokažu kao nesposobne

author
Hina
|
07. sij. 2026. 20:18
čišćenje snijega u zagrebu
Igor Soban/PIXSELL

Zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlaet izjavio je u srijedu da su sve ceste u Zagrebu od snijega očišćene barem dva puta te odbacio kritike da je gradska vlast zakazala u čišćenju.

Oglas

Neke ceste ralice prošle i četiri puta

Istaknuo je da Zagreb ima oko 2600 kilometara cesta te da su ih sve prošle ralice, neke i po četiri puta. "Ralice su prošle i sve je posoljeno, tako da je sada sve u najboljem redu i što se tiče kolnog prometa, a dobrim dijelom i što se tiče nogostupa", rekao je Korlaet.

Komentirajući pritužbe građana iz brdskih i sporednih ulica, rekao je da su takve ceste često uske i strme pa u njih ne mogu ulaziti veliki kamioni, nego manja vozila, ali da će sve biti očišćeno barem dva puta.

Odbacio je kritike HDZ-a i suradnika bivšeg gradonačelnika Milana Bandića da je gradska vlast zakazala u čišćenju snijega.

"U trenutku kada grad financijski nikad nije stajao bolje..."

 "U trenutku kada grad financijski nije stajao nikada bolje, kada su u tijeku veliki kapitalni projekti, poput Paromlina, kada socijalne i komunalne usluge nisu poskupjele, traže bilo što da nam podmetnu i da nas prokažu kao nesposobne. Odbacujem to s indignacijom", rekao je. 

Upitan je li grad bolje čišćen u vrijeme kada je gradonačelnik bio Bandić, Korlaet je odgovorio da nije, dodavši da Grad ima opremu i ljude koji to mogu napraviti. 

Zahvalio je zimskoj službi i gradskim podružnicama koje su cijelu noć bile na terenu te pozvao građane da očiste nogostupe ispred svojih kuća, dok će gradske službe čistiti glavne prometnice.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
luka korlaet možemo snijeg u zagrebu čišćenje snijega u zagrebu

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ