Korlaet: Sve zagrebačke ceste su očišćene. Traže bilo što da nas prokažu kao nesposobne

Zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlaet izjavio je u srijedu da su sve ceste u Zagrebu od snijega očišćene barem dva puta te odbacio kritike da je gradska vlast zakazala u čišćenju.
Neke ceste ralice prošle i četiri puta
Istaknuo je da Zagreb ima oko 2600 kilometara cesta te da su ih sve prošle ralice, neke i po četiri puta. "Ralice su prošle i sve je posoljeno, tako da je sada sve u najboljem redu i što se tiče kolnog prometa, a dobrim dijelom i što se tiče nogostupa", rekao je Korlaet.
Komentirajući pritužbe građana iz brdskih i sporednih ulica, rekao je da su takve ceste često uske i strme pa u njih ne mogu ulaziti veliki kamioni, nego manja vozila, ali da će sve biti očišćeno barem dva puta.
Odbacio je kritike HDZ-a i suradnika bivšeg gradonačelnika Milana Bandića da je gradska vlast zakazala u čišćenju snijega.
"U trenutku kada grad financijski nikad nije stajao bolje..."
"U trenutku kada grad financijski nije stajao nikada bolje, kada su u tijeku veliki kapitalni projekti, poput Paromlina, kada socijalne i komunalne usluge nisu poskupjele, traže bilo što da nam podmetnu i da nas prokažu kao nesposobne. Odbacujem to s indignacijom", rekao je.
Upitan je li grad bolje čišćen u vrijeme kada je gradonačelnik bio Bandić, Korlaet je odgovorio da nije, dodavši da Grad ima opremu i ljude koji to mogu napraviti.
Zahvalio je zimskoj službi i gradskim podružnicama koje su cijelu noć bile na terenu te pozvao građane da očiste nogostupe ispred svojih kuća, dok će gradske službe čistiti glavne prometnice.
