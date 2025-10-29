Oglas

MIJENJAJU SE PRAVILA

Novi zakoni o gradnji i prostornom uređenju kao odgovor na bespravnu gradnju

Katarina Plantak
29. lis. 2025. 19:58

Godinama se ruši ono što je izgrađeno bez dozvole, ali broj bespravnih gradnji i dalje raste. Novi zakoni o gradnji i prostornom uređenju trebali bi tome stati na kraj jer donose nova pravila za kampove, stroži nadzor i zabranu etažiranja.

