MIJENJAJU SE PRAVILA
Novi zakoni o gradnji i prostornom uređenju kao odgovor na bespravnu gradnju
Katarina Plantak
29. lis. 2025. 19:58
Godinama se ruši ono što je izgrađeno bez dozvole, ali broj bespravnih gradnji i dalje raste. Novi zakoni o gradnji i prostornom uređenju trebali bi tome stati na kraj jer donose nova pravila za kampove, stroži nadzor i zabranu etažiranja.
