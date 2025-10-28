Oglas

HRVOJE KLASIĆ

Povjesničar o Jasenovcu: Za negiranje genocida propisano je do tri godine zatvora

author
N1 Hrvatska
|
28. lis. 2025. 21:46

Povjesničar Hrvoje Klasić gostovao je u Pregledu dana s Bornom Šmerom i komentirao sve što se moglo čuti posljednjih dana oko Jasenovca, ali i ustaškog pozdrava "Za dom spremni".

Oglas

Teme
N1TV VIDEO hrvoje klasić n1 info video video strana

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ