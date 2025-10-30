Oglas

Rasprava o NDH i Jasenovcu se rasplamsala

Nataša Božić
30. lis. 2025. 18:42

U Hrvatskom saboru ponovno se rasplamsala rasprava o NDH i Jasenovcu – nakon okruglog stola na kojem su se čuli stavovi o negiranju zločina i prijedlozi da se NDH uvrsti u Ustav.

