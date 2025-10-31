Oglas

Milan Vujić

Aktivist o studentskim prosvjedima u Srbiji: "Od početka je bilo izvjesno da će ovo biti jedan maraton"

N1 Info
|
31. lis. 2025. 14:39

U N1 studio uživo s našom Natašom Božić Šarić iz Novog Sada se javio Milan Vujić, aktivist i politički analitičar, koji je komentirao prosvjede u Srbiji te skoru godišnjicu urušavanja nadstrešnice u kojoj je poginulo 16 ljudi.

