snimanje sjednica
Sudac o sporu sa Stanišićem: Prvo bismo trebali razumijeti zašto nešto radimo, pa onda donijeti odluku
N1 Info
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16. stu. 2026. 15:02
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Gost našeg Hrvoja Krešića bio je sudac USUD-a Andrej Abramović koji je u N1 studiju uživo iznio svoju stranu priče oko spora s predsjednikom Ustavnog suda, Franom Staničićem i pitanja tonskog snimanja sjednica.
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