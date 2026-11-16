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snimanje sjednica

Sudac o sporu sa Stanišićem: Prvo bismo trebali razumijeti zašto nešto radimo, pa onda donijeti odluku

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N1 Info
|
16. stu. 2026. 15:02
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Gost našeg Hrvoja Krešića bio je sudac USUD-a Andrej Abramović koji je u N1 studiju uživo iznio svoju stranu priče oko spora s predsjednikom Ustavnog suda, Franom Staničićem i pitanja tonskog snimanja sjednica.

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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