Sredinom listopada UniCredit je objavio da je dobio odobrenje nadzornog tijela Europske središnje banke (ECB) za stjecanje dodatnih dionica Commerzbanke i preuzimanje kontrole nad njemačkim zajmodavcem u konačnici. Dobili su, kako su naveli, odobrenje za prelazak praga od 30 posto dioničkog kapitala Commerzbanke, kao i za daljnje povećanje udjela, bez ograničenja.