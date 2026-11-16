"Europi potrebne snažne banke"
UniCredit dobi zeleno svjetlo: Kreće u veliku akviziciju njemačke banke
Talijanska banka UniCredit dobila je bezuvjetnu dozvolu Europske unije za akviziciju njemačkog Commerzbanka, objavila je Europska komisija u ponedjeljak.
Sredinom listopada UniCredit je objavio da je dobio odobrenje nadzornog tijela Europske središnje banke (ECB) za stjecanje dodatnih dionica Commerzbanke i preuzimanje kontrole nad njemačkim zajmodavcem u konačnici. Dobili su, kako su naveli, odobrenje za prelazak praga od 30 posto dioničkog kapitala Commerzbanke, kao i za daljnje povećanje udjela, bez ograničenja.
U ponedjeljak je zeleno svjetlo akviziciji dala i Europska komisija.
"Europi su potrebne snažnije banke koje se mogu natjecati, rasti i podržavati naše kompanije i obitelji", istaknula je povjerenica Europske komisije Teresa Ribera, zadužena za pitanja tržišnog natjecanja.
Prekogranična spajanja mogu Europi pomoći da ostvari taj cilj, stvarajući uvjete koji će bankama omogućiti uspješnije poslovanje i lakše podnošenje ekonomskih šokova, dodala je povjerenica EU-a.
No, rast ne smije biti nauštrb klijenata, naglasila je Ribera, dodavši da EK‑ovo odobrenje UniCreditove akvizicije Commerzbanka pokazuje da je moguće istovremeno podržati snažniji europski bankarski sektor i zaštititi tržišno natjecanje i mogućnost izbora za građane.
Potez EU‑a "nije nikakvo iznenađenje", rekla je izvršna direktorica Commerzbanka Bettina Orlopp.
Iz UniCredita su pozdravili odluku Europske komisije.
"Bezuvjetno odobrenje te podrška Europske komisije izražena na današnjoj konferenciji za medije potvrđuju da transakcija ne ugrožava tržišno natjecanje", stoji u priopćenju talijanske banke.
Njemačka vlada odbila je komentirati EU‑ovu dozvolu, navodi Reuters.
UniCredit nastoji preuzeti Commerzbank već dvije godine. Njemačka strana odlučno se protivila ponudi, strahujući za radna mjesta i za financiranje malih i srednjih poduzeća.
Krajem listopada UniCredit je poručio i da će nakon preuzimanja nastaviti financirati 'kičmu' njemačkog gospodarstva.
”Ojačat ćemo potporu poslovnim klijentima, oslanjajući se na postojeću mrežu i poslovne odnose HVB-a i Commerzbanka, i dodatno povećati naše kapacitete za financiranja rasta kompanija”, rekao je izvršni direktor UniCredita Andrea Orcel u priopćenju.
Talijanska banka prisutna je na njemačkom tržištu putem Hypovereinsbanka (HVB) koji je preuzela 2005. godine.
Dovršetak preostalih regulatornih postupaka i uvjeta za finalizaciju ponude za Commerzbank očekuje se do kraja godine, dodali su tada u priopćenju. U tom bi trenutku UniCredit raspolagao s oko 50 posto glasačkih prava u Commerzbanku, čime bi stekao kontrolu nad njemačkim zajmodavcem.
Njemačka savezna vlada drži nešto više od 13 posto dionica Commerzbanka i time ima pravo glasa. Berlin želi da Commerzbank ostane kompanija s izlistanim dionicama sa sjedištem u Frankfurtu te da nastavi svoje snažno poslovanje s malim i srednjim poduzećima.
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