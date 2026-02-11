Europarlamentarac
Bosanac: Postoji otpor nasilju ICE-a prema državljanima SAD-a
11. velj. 2026. 13:37
Naša reporterka Maja Štrbac u Strasbourgu je razgovarala s europarlamentarnim zastupnikom Gordanom Bosancom. Komentirali su odnos EU-a i SAD-a te policijsku opresiju ICE agenata u Sjedinjenim Državama.
