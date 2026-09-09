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Bosanac za N1: "Ne smijemo dopustiti da Hrvatska postane odlagalište europskog smeća"

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N1 Info
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09. ruj. 2026. 15:21
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Eurozastupnik Možemo Gordan Bosanac pokušava slučaj otpada u Gospiću dovesti pred Europski parlament, tvrdeći da cijeli slučaj ima jasnu europsku dimenziju zbog povezanosti Hrvatske, Italije i Slovenije. Za N1 je rekao da očekuje podršku hrvatskih eurozastupnika, kritizirao politiku HDZ-a prema gospodarenju otpadom te poručio da Hrvatska ne smije postati "odlagalište europskog smeća". Govorio je i o Srbiji te zatražio zamrzavanje pristupnih pregovora nakon sprovoda Ratka Mladića.

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Teme
gordan bosanac hrvoje krešić n1 studio uživo n1 tv video

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