Bosanac za N1: "Ne smijemo dopustiti da Hrvatska postane odlagalište europskog smeća"

Eurozastupnik Možemo Gordan Bosanac pokušava slučaj otpada u Gospiću dovesti pred Europski parlament, tvrdeći da cijeli slučaj ima jasnu europsku dimenziju zbog povezanosti Hrvatske, Italije i Slovenije. Za N1 je rekao da očekuje podršku hrvatskih eurozastupnika, kritizirao politiku HDZ-a prema gospodarenju otpadom te poručio da Hrvatska ne smije postati "odlagalište europskog smeća". Govorio je i o Srbiji te zatražio zamrzavanje pristupnih pregovora nakon sprovoda Ratka Mladića.

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