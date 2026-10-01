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vatrogasci u akciji

Izbio požar u Splitu: Gorjelo poznato kino

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01. lis. 2026. 08:34
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31.07.2026.,Split- Nesto poslije 21 sat izbio pozar na terasi ugostiteljskog pbjekta u sklopu Turisticke palace na rivi. nakon gasenja vateogasci saniraju pozariste. Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL
Ivo Cagalj/PIXSELL/Ilustracija

Rano jutros u 4:19 izbio je požar u prizemnom stambenom objektu u krugu ljetnog kina Bačvice u kojem je u jednom dijelu istog izgorio dnevni boravak i spavaća soba površine cca 20 m2.

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Požar je lokaliziran u 4:42,a na terenu do daljnjeg ostaju vatrogasne snage JVP-a Grada Splita sa 13 vatrogasaca i 4 vozila i DVD-a Split sa 3 vatrogasca i 1 vozilom, javlja Slobodna Dalmacija.

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Teme
split bačvice kino požar vatrogasci

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