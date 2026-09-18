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DRAMATIČNO UPOZORENJE

Bressan: Pred slomom smo. Imamo tri puta više kirurga nego obiteljskih liječnika

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N1 Hrvatska
|
18. ruj. 2026. 15:19
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Poznati riječki liječnik obiteljske medicine Leonardo Bressan, u N1 studiju uživo kod naše Nine Kljenak, ustvrdio je da nam se zdravstveni sustav raspada pred očima i da ćemo ubrzo ostati bez polovice obiteljskih liječnika.

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leonardo bressan n1 studio uživo n1tv video

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