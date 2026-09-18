DRAMATIČNO UPOZORENJE
Bressan: Pred slomom smo. Imamo tri puta više kirurga nego obiteljskih liječnika
N1 Hrvatska
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18. ruj. 2026. 15:19
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Poznati riječki liječnik obiteljske medicine Leonardo Bressan, u N1 studiju uživo kod naše Nine Kljenak, ustvrdio je da nam se zdravstveni sustav raspada pred očima i da ćemo ubrzo ostati bez polovice obiteljskih liječnika.
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