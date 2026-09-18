Nesreća u Istri: Autobus sa šestero djece sletio s ceste i udario u betonski stup

Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Autobus kojim se šestero djece prevozilo u školu sletio je u četvrtak ujutro s ceste u Brtonigli i udario u betonski stup javne rasvjete. Nitko od djece nije ozlijeđen.

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Nesreća se dogodila 17. rujna oko 7.30 sati. Autobusom riječkih registracijskih oznaka upravljao je 45-godišnji državljanin Filipina koji je u desnom zavoju sletio s kolnika, nakon čega je bočnim dijelom vozila udario u betonski stup javne rasvjete.

U nesreći nitko od šestero djece koja su se autobusom vozila u školu nije ozlijeđen, priopćila je Policijska uprava istarska.

Na stražnjim vratima autobusa nastalo je oštećenje koje je ocijenjeno opasnim pa je vozilo isključeno iz prometa. Prijevoznik je organizirao drugi autobus kojim su djeca nastavila put prema školi.

Policija je protiv 45-godišnjeg vozača pokrenula prekršajni postupak prema odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama.