Sifilis i gonoreja
"Zaboravljene" spolno prenosive bolesti u porastu u Splitu
U posljednjih nekoliko godina u splitskom KBC-u bilježi se porast nekada gotovo zaboravljenih spolno prenosivih bolesti, poput sifilisa i gonoreje. Da se radi o povećanoj incidenciji potvrdila je predstojnica Klinike za kožne i spolne bolesti KBC-a Split doc. dr. sc. Dubravka Vuković.
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Jedan od mogućih razloga vidi u promjenama spolnog ponašanja, među ostalim i nakon uvođenja profilaktičkih terapija za prevenciju HIV-a.
"Jedan od mogućih utjecaja na povećanu incidenciju posljednjih godina ponovno je slobodnije spolno ponašanje, zahvaljujući i takozvanim profilaktičkim terapijama" kazala je Vuković novinarki Dalmatinskog portala Živani Šušak Živković.
Riječ je o PrEP-u i PEP-u, odnosno terapijama koje se koriste u prevenciji infekcije HIV-om kod određenih rizičnih skupina.
"Kada je HIV na neki način postao kronična bolest, kada su kolege infektolozi to stabilizirali, ljudi su se ponovno opustili i sada ponovno vidimo porast nekih praktički zaboravljenih spolno prenosivih bolesti", rekla je.
Pitali su doktoricu koliko na broj tih spolno prenosivih infekcija u Splitu utječe i činjenica da je riječ o izrazito turističkom gradu.
"Nedavno sam bila na jednom skupu s kolegama iz Osijeka i oni kažu da u svojim ambulantama gotovo uopće ne viđaju spolno prenosive bolesti. Mi smo, kao turistički grad, sigurno tu perjanica, možda u negativnom smislu kada govorimo o tim infekcijama", odgovorila je.
Poseban problem predstavlja i sve veća otpornost uzročnika sifilisa na antibiotike. Konkretno, liječi se penicilinom. Postoji, stoga, mogućnost, upozorila je dr. Vuković, da se u jednom trenutku ostane bez terapijskih opcija.
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