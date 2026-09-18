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Sifilis i gonoreja

"Zaboravljene" spolno prenosive bolesti u porastu u Splitu

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N1 Info
|
18. ruj. 2026. 15:28
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KBC Split
Ivo Cagalj/PIXSELL

U posljednjih nekoliko godina u splitskom KBC-u bilježi se porast nekada gotovo zaboravljenih spolno prenosivih bolesti, poput sifilisa i gonoreje. Da se radi o povećanoj incidenciji potvrdila je predstojnica Klinike za kožne i spolne bolesti KBC-a Split doc. dr. sc. Dubravka Vuković.

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Jedan od mogućih razloga vidi u promjenama spolnog ponašanja, među ostalim i nakon uvođenja profilaktičkih terapija za prevenciju HIV-a.

"Jedan od mogućih utjecaja na povećanu incidenciju posljednjih godina ponovno je slobodnije spolno ponašanje, zahvaljujući i takozvanim profilaktičkim terapijama" kazala je Vuković novinarki Dalmatinskog portala Živani Šušak Živković.

Riječ je o PrEP-u i PEP-u, odnosno terapijama koje se koriste u prevenciji infekcije HIV-om kod određenih rizičnih skupina.

"Kada je HIV na neki način postao kronična bolest, kada su kolege infektolozi to stabilizirali, ljudi su se ponovno opustili i sada ponovno vidimo porast nekih praktički zaboravljenih spolno prenosivih bolesti", rekla je.

Pitali su doktoricu koliko na broj tih spolno prenosivih infekcija u Splitu utječe i činjenica da je riječ o izrazito turističkom gradu.

"Nedavno sam bila na jednom skupu s kolegama iz Osijeka i oni kažu da u svojim ambulantama gotovo uopće ne viđaju spolno prenosive bolesti. Mi smo, kao turistički grad, sigurno tu perjanica, možda u negativnom smislu kada govorimo o tim infekcijama", odgovorila je.

Poseban problem predstavlja i sve veća otpornost uzročnika sifilisa na antibiotike. Konkretno, liječi se penicilinom. Postoji, stoga, mogućnost, upozorila je dr. Vuković, da se u jednom trenutku ostane bez terapijskih opcija.

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