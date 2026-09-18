NJEMAČKI DESNIČARI I MOSKVA
Putinov izaslanik i čelnici AfD-a pripremaju sastanak o vraćanju ruskog plina Njemačkoj
Ekonomski izaslanik ruskog predsjednika Vladimira Putina i vodstvo njemačke krajnje desne stranke AfD počeli su pripreme za sastanak iduće godine na kojem će se raspravljati o obnovi opskrbe najvećeg europskog gospodarstva ruskim plinom, rekla su dva izvora upućena u plan.
Pripreme za sastanak koji bi se mogao održati već u ožujku naglašavaju bliske odnose između Moskve i AfD-a, stranke koja je, iako joj je koalicija protivnika onemogućila dolazak na vlast, najpopularnija stranka među njemačkim biračima.
Sastanku bi nazočio Kiril Dmitrijev, blizak Putinov savjetnik i šef Ruskog fonda za izravna ulaganja, kao i supredsjednici AfD-a Alice Weidel i Tino Chrupalla, rekao je jedan izvor.
Glasnogovornik AfD-a i Dmitrievljev predstavnik odbili su komentirati ove tvrdnje.
"Organizatori sastanka nadaju se da će okupiti AfD, Rusiju i SAD"
Prije sankcija uvedenih zbog ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, Rusija je opskrbljivala više od trećine njemačkog uvoza sirove nafte i više od polovice prirodnog plina.
Do sastanka bi došlo samo ako bi prethodno bio postignut dogovor o mirovnom okviru između Rusije i Ukrajine, a organizatori se nadaju da će on okupiti AfD, Rusiju i Sjedinjene Države, rekao je izvor. Među mogućim lokacijama za sastanak na vrhu spominjali su se Izrael, Ujedinjeni Arapski Emirati i Indija.
Weidel se u intervjuu za Reuters u lipnju zalagala za okončanje bojkota ruske nafte i plina kako bi se osnažilo posustalo njemačko gospodarstvo.
Dmitrijev je ovog mjeseca u Moskvi nazočio sastanku s američkim izaslanicima Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom.
Organizatori se nadaju da će Witkoff i Kushner također prisustvovati sastanku o plinu na kojem bi se razmatralo ponovno pokretanje ruskih plinovoda Sjeverni tok, dodao je izvor.
Visoki američki dužnosnik rekao je Reutersu da Witkoff i Kushner nisu obaviješteni o predloženom samitu niti su na njega pozvani.
AfD se nada da će pridobiti birače
Svako bi takvo okupljanje bilo simbolično jer AfD nije na vlasti. Ipak, pripreme za sastanak ukazuju na krhkost njemačkoga političkog sustava, u kojem izborni uspjeh AfD-a stavlja na kušnju dugotrajno odbijanje najvećih stranaka da surađuju s krajnjom desnicom.
AfD je ostvario veliku pobjedu i postao najjača stranka na nedavnim izborima u saveznoj pokrajini Saskoj-Anhaltu, a u nedjelju ga očekuje novi test popularnosti na izborima u saveznoj pokrajini Mecklenburg-Zapadno Pomorje. Ruski plinovodi Sjeverni tok ulaze na njemačko tlo upravo u ovoj saveznoj pokrajini.
Američka gospodarska komora u Moskvi pozdravila je tu ideju kao "pozitivan i pravovremen korak".
"Uključivanje Njemačke kao ključnog europskog gospodarstva može stvoriti širu platformu za raspravu o pitanjima koja su značajna i za te zemlje i za ostatak svijeta", rekao je Robert Agee, predsjednik organizacije AmCham Rusija.
Njemačka se teško oporavlja od šoka izazvanog zatvaranjem ključnih plinovoda Sjeverni tok, od kojih su neki bili oštećeni eksplozijama u rujnu 2022.
No svaki pokušaj obnove opskrbe ruskim plinom ili putem plinovoda Sjeverni tok naišao bi na žestok otpor, kako u Njemačkoj tako i među njezinim saveznicima, posebice u istočnoj Europi.
"Njemačka ne smije ponovno postati ovisna o Rusiji", rekao je Michael Kellner, zastupnik Zelenih koji je u vladi bio zadužen za njemačku energetsku politiku tijekom krize izazvane prekidom opskrbe ruskim plinom nakon ruske invazije na Ukrajinu.
"Ne smijemo ponoviti pogreške iz energetske krize", rekao je. "To nas je koštalo 50 milijardi eura. Ne smijemo željeti povratak u to stanje. To bi bila izdaja. Putin koristi AfD za vlastite ciljeve", dodao je Kellner.
"AfD je na strani Rusije i spreman je izdati i Ukrajinu i Njemačku"
Roderich Kiesewetter, član parlamenta iz redova kršćanskih demokrata kancelara Friedricha Merza, rekao je da bi sastanak AfD-a mogao ohrabriti one u njegovoj stranci koji također podržavaju kupnju ruskog plina.
"AfD je na strani Rusije i spreman je izdati i Ukrajinu i Njemačku. Rusija koristi energente, a posebice Sjeverni tok, kao hibridno oružje u vojne svrhe. Ponovno pokretanje Sjevernog toka bilo bi pogubno za europsku sigurnost i dovelo bi do izolacije Njemačke", upozorio je Kiesewetter.
AfD je svoj poziv na ponovnu uspostavu opskrbe ruskim plinom predstavio kao pragmatičan potez, pri čemu je Weidel opisala "jeftinu energiju iz Rusije" kao "tajnu uspjeha oznake 'Made in Germany'".
AfD se nada da će taj sastanak pokazati njihovu kompetentnost u vanjskoj politici i ukazati na nedjelovanje vlade u rješavanju problema visokih cijena energije, rekao je jedan od izvora. Njemačka potpora Ukrajini izaziva sve veće podjele.
Odnos te zemlje prema Rusiji nosi veću težinu na istoku koji je bio pod sovjetskom vlašću sve do pada Berlinskog zida prije više od 35 godina. Mnogi ondje gaje simpatije prema Rusiji, dok kritički promatraju vojnog zaštitnika Njemačke - Sjedinjene Američke Države.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare