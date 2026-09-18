Putinov izaslanik i čelnici AfD-a pripremaju sastanak o vraćanju ruskog plina Njemačkoj

Do sastanka bi došlo samo ako bi prethodno bio postignut dogovor o mirovnom okviru između Rusije i Ukrajine, a organizatori se nadaju da će on okupiti AfD, Rusiju i Sjedinjene Države, rekao je izvor. Među mogućim lokacijama za sastanak na vrhu spominjali su se Izrael, Ujedinjeni Arapski Emirati i Indija.