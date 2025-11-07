OSJEĆA UGROZU
Đakića smo pitali od koga nakon 30 godina treba štititi Domovinski rat? Kaže od Pusić i Mesića
Nataša Božić
|
07. stu. 2025. 15:03
|
4komentara
Saborski zastupnik HDZ-a i predsjednik HVIDR-e Josip Đakić, gostovao je u N1 Studiju uživo s Natašom Božić i komentirao skorašnje održavanje okruglog stola o Domovinskom ratu.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Crna kronika
|
prije 1h|
Oglas
Oglas