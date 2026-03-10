58 glasova
Dora Kršul o Stjepanu Lakušiću, reizabranom rektoru Sveučilišta u Zagrebu
N1 Hrvatska
10. ožu. 2026. 14:36
0komentara
Novinarka Dora Kršul bila je gošća N1 Studija uživo kod našeg Hrvoja Krešića s kojim je razgovarala o izborima za rektora Sveučilišta u Zagrebu za mandat do 2030. godine. Sa 58 glasova pobijedio je dosadašnji rektor Stjepan Lakušić.
Teme
NAJČITANIJE
prije 42 min.
Najnovije
N1 Studio uživo
|
prije 38 min.|
