58 glasova

Dora Kršul o Stjepanu Lakušiću, reizabranom rektoru Sveučilišta u Zagrebu

author
N1 Hrvatska
|
10. ožu. 2026. 14:36

Novinarka Dora Kršul bila je gošća N1 Studija uživo kod našeg Hrvoja Krešića s kojim je razgovarala o izborima za rektora Sveučilišta u Zagrebu za mandat do 2030. godine. Sa 58 glasova pobijedio je dosadašnji rektor Stjepan Lakušić.

Dora Kršul

