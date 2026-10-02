Vedrana Pribičević
Ekonomistica: Hrvatska mora početi proizvoditi inovacije, europskog novca bit će sve manje
N1 Info
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02. lis. 2026. 17:25
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Vedrana Pribičević, profesorica na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta, gostovala je u N1 Studiju uživo kod Hanan Nanić gdje se osvrnula na ekonomske teme kao što sidrene cijene, inflacija, utjecaj geopolitičkih poremećaja na cijene te dugoročnoj održivosti hrvatskog modela rasta.
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