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Vedrana Pribičević

Ekonomistica: Hrvatska mora početi proizvoditi inovacije, europskog novca bit će sve manje

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N1 Info
|
02. lis. 2026. 17:25
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Vedrana Pribičević, profesorica na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta, gostovala je u N1 Studiju uživo kod Hanan Nanić gdje se osvrnula na ekonomske teme kao što sidrene cijene, inflacija, utjecaj geopolitičkih poremećaja na cijene te dugoročnoj održivosti hrvatskog modela rasta.

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Teme
n1 studio uživo n1 tv video vedrana pribičević

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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