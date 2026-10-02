Ekonomistica: Hrvatska mora početi proizvoditi inovacije, europskog novca bit će sve manje

Vedrana Pribičević, profesorica na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta, gostovala je u N1 Studiju uživo kod Hanan Nanić gdje se osvrnula na ekonomske teme kao što sidrene cijene, inflacija, utjecaj geopolitičkih poremećaja na cijene te dugoročnoj održivosti hrvatskog modela rasta.

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