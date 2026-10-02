IVAN MATIJEVIĆ
Zagrebački HDZ: Maksimir će ipak biti dom plavog i vatrenog puka
Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević ponovno se osvrnuo na izgled budućeg stadiona u Maksimiru, poručivši da prvonagrađeno arhitektonsko rješenje, koje je nakon predstavljanja izazvalo brojne reakcije navijača i javnosti, ne bi trebalo biti konačna verzija novog Dinamova doma.
Međunarodni arhitektonsko-urbanistički natječaj za novi stadion Maksimir i SRC Svetice završen je prošlog tjedna, a među 88 radova pristiglih iz više od 20 zemalja prvu nagradu osvojio je projekt talijanskog studija VG13 Architects Studio Associato, arhitekata Tommasa Fantinija i Alberta Rossija. Predviđen je stadion s oko 35.000 mjesta, a projekt je dio investicije Grada Zagreba i Vlade vrijedne oko 204 milijuna eura. Postojeći stadion trebao bi se početi uklanjati 2027., dok je početak gradnje novog planiran za 2029. godinu.
Predstavljeno rješenje ubrzo je izazvalo raspravu, ponajprije zbog izgleda stadiona i četiri odvojene tribine. Predsjednik Dinama Zvonimir Boban, koji je kao član ocjenjivačkog suda glasao za pobjednički rad, nakon reakcija navijača poručio je da se njihove primjedbe moraju čuti te izrazio uvjerenje da će investitori, Grad i Vlada, zajedno s ocjenjivačkim sudom pronaći način da ih uvaže.
Matijević sada podsjeća da je već nakon predstavljanja projekta kritizirao odabrano rješenje.
"Prije sedam dana prvi među političarima napisao sam da je ono što je predstavljeno kao 'novi Maksimir' hladno, sivo betonsko groblje. Propuh za 200 milijuna eura", poručio je predsjednik zagrebačkog HDZ-a.
Tvrdi da su ga nakon toga dio političkih protivnika optuživali da ne razumije arhitekturu i da se protivi Dinamu, što odbacuje.
"Danas se pokazalo da sam samo osjetio bilo navijača. Jer sam i sam jedan od njih. Dijete sjeverne tribine koje je devedesetih gutalo suzavac za Dinamo", naveo je Matijević.
Prema njegovim riječima, predstavljeno rješenje neće ostati nepromijenjeno, a budući stadion trebao bi više odgovarati očekivanjima navijača.
"Potvrđeno je, ono rješenje neće biti konačno. Ide se prema onome što sam tražio od prvog dana: zatvoren, topao, plav i gromoglasan stadion. Arena, a ne propuh. Dom za plavi i vatreni puk", poručio je.
Matijević je pritom zahvalio predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću, navodeći da je prvi jasno poručio da se projekt treba prilagoditi željama budućih korisnika stadiona.
"Biste li vi živjeli u kući koja se sviđa vašem arhitektu, a ne vama?", citirao je Matijević Plenkovića te dodao: "Ne bismo. I nećemo živjeti ni na stadionu koji se sviđa žiriju, a ne navijačima."
Predsjednik zagrebačkog HDZ-a zaključio je da budući Maksimir mora prije svega biti stadion s kojim će se identificirati Dinamovi navijači.
"Maksimir nije rastvorena i rastrgana betonska kutija. Maksimir je naš dom. I takav će i biti", poručio je Matijević.
Novi stadion zajednički financiraju država i Grad Zagreb u omjeru 50:50. Projekt je omogućen nakon što su 2024. riješeni dugogodišnji imovinsko-pravni odnosi sa Zagrebačkom nadbiskupijom, a godinu poslije Vlada i Grad sklopili su sporazum o financiranju. Pobjednički rad izabran je jednoglasnom odlukom ocjenjivačkog suda, u kojem su, uz arhitekte i druge stručnjake, bili gradonačelnik Tomislav Tomašević, ministar turizma i sporta Tonči Glavina i predsjednik Dinama Zvonimir Boban.
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