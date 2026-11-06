Franković za N1 o izjavi koja je izazvala buru: "Postigao sam cilj, a u ovome se ne slažem s premijerom!"

Dubrovački gradonačelnik Mato Franković gostovao je u N1 Studiju uživo kod Hrvoja Krešića, gdje je komentirao svoju izjavu da se deset posto ljudi u državnoj službi drogira, koja je izazvala brojne reakcije u javnosti, uključujući i onu premijera Andreja Plenkovića. Franković je za N1 pojasnio da je brojku od deset posto upotrijebio figurativno kako bi upozorio na problem konzumacije droga u hrvatskom društvu.

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