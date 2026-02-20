Oglas

hrvoje stojić

Glavni ekonomist HUP-a: Hrvatska je viceprvak EU-a po plaćama u javnom sektoru

author
N1 Info
|
20. velj. 2026. 14:41

Hrvoje Stojić, glavni ekonomist iz Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) gostovao je u N1 studiju uživo kod naše Nataše Božić, gdje je komentirao rast plaća u javnom sektoru.

Oglas

Teme
Hrvoje Stojić N1 studio uživo N1TV VIDEO video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ