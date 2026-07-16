Guvo: Novi pokušaj zatvaranja Bab el Mandeba mogao bi uključiti mnogo više država

Geopolitički analitičar Centra za ekonomske analize i javne politike Mario Guvo gostovao je u N1 Studiju uživo kod Hanan Nanić, gdje je govorio o gospodarskim posljedicama sukoba na Bliskom istoku, važnosti Hormuškog tjesnaca za svjetsku trgovinu te mogućim posljedicama eventualne eskalacije u Bab el-Mandebu.

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