GEOPOLITIČKI ANALITIČAR
Guvo: Novi pokušaj zatvaranja Bab el Mandeba mogao bi uključiti mnogo više država
N1 Hrvatska
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16. srp. 2026. 16:06
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Geopolitički analitičar Centra za ekonomske analize i javne politike Mario Guvo gostovao je u N1 Studiju uživo kod Hanan Nanić, gdje je govorio o gospodarskim posljedicama sukoba na Bliskom istoku, važnosti Hormuškog tjesnaca za svjetsku trgovinu te mogućim posljedicama eventualne eskalacije u Bab el-Mandebu.
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