IVAN ŽIVI U ESFAHANU
Hrvat koji živi u Iranu opisao rat: Bilo je otprilike kao Zagreb '91., ali ne i kao Vukovar
N1 Info
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09. ruj. 2026. 15:24
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Turistički vodič Ivan Đogić, koji godinama vodi hrvatske grupe turista po Iranu i ondje živi, gostovao je u N1 Studiju uživo kod Hrvoja Krešića, gdje je govorio o životu u Iranu nakon ratnih djelovanja, svakodnevici građana, inflaciji i stanju u zemlji.
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