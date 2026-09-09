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IVAN ŽIVI U ESFAHANU

Hrvat koji živi u Iranu opisao rat: Bilo je otprilike kao Zagreb '91., ali ne i kao Vukovar

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N1 Info
|
09. ruj. 2026. 15:24
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Turistički vodič Ivan Đogić, koji godinama vodi hrvatske grupe turista po Iranu i ondje živi, gostovao je u N1 Studiju uživo kod Hrvoja Krešića, gdje je govorio o životu u Iranu nakon ratnih djelovanja, svakodnevici građana, inflaciji i stanju u zemlji.

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Teme
hrvoje krešić ivan đogić n1 studio uživo n1 tv video

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