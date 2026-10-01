afera tisak
Nakon devet godina nastupila zastara: Kutle se može vratiti u Hrvatsku, povučena tjeralica
Županijski sud u Zagrebu obustavio je izvršenje kazne i naložio povlačenje tjeralice za Miroslavom Kutlom, kojem je u zastaru ušla posljednja neizvršena zatvorska kazna, doznaje se na sudu.
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U sudskom rješenju navodi se kako je Kutle pravomoćno osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od tri godine zbog tri kaznena djela zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju počinjenih poticanjem.
Zastarom još jedne neizvršene zatvorske kazne Kutli je uklonjena posljednja pravna prepreka za povratak u Hrvatsku. Kutlin bivši odvjetnik Anto Nobilu za Hinu je potvrdio kako "ne vidi razloga da se to sada ne ostvari".
Sudac izvršenja je još 8. lipnja 2017. donio rješenje kojim je Kutlu uputio na izvršavanje kazne u Centar za dijagnostiku u Zagrebu. U obrazloženju rješenja stoji da se Kutle tada skrivao pa je istoga dana izdan nalog za raspisivanje tjeralice.
Presudom Vrhovnog suda iz prosinca 2018. godine Kutlina osuda je preinačena te je utvrđeno da je počinio tri kaznena djela te mu je izrečena jedinstvena kazna zatvora od tri godine.
U rujnu 2019. policiji je dostavljena dokumentacija radi raspisa tjeralice u bazama Interpola, a za Kutlom je izdan i europski uhidbeni nalog.
Međutim, kako se navodi u rješenju, Kutle nije bio uhićen do 29. rujna 2026., kada je nastupila zastara izvršavanja kazne jer je protekao zakonski rok od 10 godina od pravomoćnosti presude.
Zbog nastupanja zastare Županijski sud u Zagrebu obustavio je postupak izvršavanja jedinstvene kazne zatvora od tri godine. Protiv rješenja dopuštena je žalba u roku od tri dana od njegova primitka. O žalbi odlučuje nadležno vijeće Županijskog suda u Zagrebu.
Miroslav Kutle pravomoćno je oslobođen optužbi u poznatoj aferi "Tisak" također zbog zastare, nakon što je 2004. godine nepravomoćno bio osuđen na šest i pol godina zatvora.
Teretilo ga se za izvlačenje između 48 i 80 milijuna kuna iz Tiska, a slučaj je godinama prolazio kroz pravosudne preokrete dok nije nastupila zastara.
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