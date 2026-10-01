Butković: Za Zagreb je realnija nadzemna željeznica nego metro

"Sad ne znam koliko je on realan i ostvariv, o tome se da razgovarati. Ja mislim da Zagreb treba gledati da kompletno digne željezničku prugu iznad zemlje i da tu napravi određene iskorake. Mi u tom smislu i razgovaramo s Gradom Zagrebom. Imali smo čitav niz sastanaka o određenim poboljšanjima i budućim projektima, tako da mi se to čini nekako realnije", poručio je ministar.