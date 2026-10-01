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učinkovitiji javni promet

Butković: Za Zagreb je realnija nadzemna željeznica nego metro

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Hina
|
01. lis. 2026. 13:03
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01.10.2026., Zagreb - ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butkovic Photo: Matija Habljak/PIXSELL
PIXSELL / Matija Habljak/PIXSELL

Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković poručio je u četvrtak, nakon sjednice Vlade, da je realnije da Zagreb dobije nadzemnu željeznicu nego metro.

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Odgovarajući na novinarsko pitanje o tome koje su prepreke za integraciju HŽ-a i ZET-a da bi javni promet bio učinkovitiji i je li prema njegovom mišljenju izgradnja metroa opcija, Butković je odgovorio da je metro stvar Grada Zagreba, da je to uvijek aktualno i da bi bilo dobro da Zagreb ima metro.

"Sad ne znam koliko je on realan i ostvariv, o tome se da razgovarati. Ja mislim da Zagreb treba gledati da kompletno digne željezničku prugu iznad zemlje i da tu napravi određene iskorake. Mi u tom smislu i razgovaramo s Gradom Zagrebom. Imali smo čitav niz sastanaka o određenim poboljšanjima i budućim projektima, tako da mi se to čini nekako realnije", poručio je ministar.

Dodao je i da kada je u pitanju dodatno spajanje javnog i prigradskog prijevoza što se tiče HŽ-a Putničkog prijevoza, da će se sjesti i razgovarati i gdje je god moguće i napraviti određena poboljšanja.

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Teme
metro metro u zagrebu oleg butković zagreb željeznica

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