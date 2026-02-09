Oglas

lana bobić za n1

Ima li pomirenja u RH? "Aktivistice su ušle u crkvu, ali molitelji su ipak izašli na trg"

N1 Info
09. velj. 2026. 14:48

Thompson je uoči svog koncerta u Rijeci poručio da tom gradu treba Isus. Riječki nadbiskup Mate Uzinić usmjerio je pažnju na onog Isusa koji suosjeća sa svojim učenicima, ali i s "onim drugima" koji trebaju njegovo suosjećanje. Što o porukama nadbiskupa, a što o porukama pjevača misli teologinja i aktivistica Lana Bobić otkrila je u emisiji N1 studio uživo u razgovoru s našom Natašom Božić.

